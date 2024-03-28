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Погода в СНГ: в Беларуси проснулись клещи, север Кыргызстана захлестнут дожди

28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Беларуси проснулись клещи, север Кыргызстана захлестнут дожди
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Азербайджан

В Баку и на Апшеронском полуострове весна опережает график. На градусниках плюс 18 и солнечно. В некоторых районах пройдут дожди и прогремят грозы. А в горах март отказывается отключать зиму. В Шахдаге, это север страны, еще лежат полуметровые сугробы, столбики термометров ночью уходят в минус.

Армения

Весна в Армении взяла паузу. Из-за метели на севере страны закрыли дорогу к границе с Грузией. Там практически нулевая видимость, а на юг страны вернулись заморозки. В Араратской долине утро началось с минусовой температуры. Фермеры пытаются спасти цветущие сады. Но кратковременный холод не опасен для будущего урожая. Солнце работает на полную. К обеду резко потеплеет.

Беларусь

Конец марта для белорусов будет ласковым. Сегодня в Минске плюс 13 и ни капли дождя. Солнце продолжит припекать и к выходным столбики термометров возьмут новую высоту. Почти летнее тепло разбудило клещей. Пострадавшие от укусов есть в Брестской, Гродненской и Минской областях. Специалисты советуют жителям быть предельно внимательными в лесу и парках. Клещи могут не только испортить отдых, но и заразить, например, вирусным энцефалитом. Поэтому на прогулке лучше использовать защитные аэрозоли.

Кыргызстан

В Бишкеке почти летние плюс 20. Но ближе к вечеру набегут тучи и будет дождь. Осадки захлестнут север республики. Ненастье придет надолго. Пока в столице Кыргызстана солнечно. Такой погоде рады не только люди, но и животные. В городе активизировались белки. Очевидцы сняли видео, на котором самка выронила своего детеныша прямо на асфальт. Прохожие подняли малыша и передали маме-белке.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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