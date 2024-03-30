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Миссия ЮНЕСКО: Из-за польского забора разрушаются экосистемы в Беловежской пуще

30.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миссия ЮНЕСКО: Из-за польского забора разрушаются экосистемы в Беловежской пуще
 Фото: ТАСС

Экосистема Беловежской пущи разрушается. Необходимы срочные меры по ее восстановлению. К такому выводу пришли инспекторы миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы. Как собираются спасать старейший заповедник в Европе, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Два дня международные эксперты исследовали белорусскую часть Беловежской пущи. Это Брестский и Гродненский регионы. Там вдоль границы – 186 километров забора, который разделил заповедник на две части.

Международная миссия зафиксировала нарушения, которые уже заметны в экосистеме. Например, зубры, волки и рыси страдают из-за нарушения миграционных путей. При попытке пройти ограждение за два года в заповеднике погибли десятки животных, а вот фауна пущи пострадала еще при строительстве забора.

«Эксперты подтвердили, что если сейчас не принять действенных мер – это может быть даже связано не со сносом забора, а с принятием мероприятий, связанных с гидрологическим режимом данных территорий – то лес как с польской, так и белорусской стороны начнет усыхать. Будет меняться сама структура лесов, которые на сегодняшний день есть», – предупредил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александр Корбут.

На особом контроле белорусской стороны – семь участков заповедника. Там фиксируют подтопления. Экологи и ученые прорабатывают варианты – как минимизировать этот процесс и сохранить экосистему Беловежской пущи, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«На протяжении этих лет польская сторона вообще перестала общаться с белорусской. Они делают вид, что нет этой проблемы, и игнорируют все наши желания призвать и международную общественность. Даже эту миссию мы предлагали, как всегда, провести совместно», – добавил Александр Корбут.

В команде экспертов не только международные представители, но и белорусские службы. Комитет госконтроля страны уже подсчитал ущерб от приграничного забора. Это 52 миллиона белорусских рублей (почти 1,5 миллиарда российских). Нарушения в экосистеме продолжаются, суммы ущерба растут.

«Эта проблема состоит из трех направлений: деградация земли, уничтожение живого напочвенного покрова и уничтожение старовозрастных широколиственных лесов. То есть эти три составляющие повлияли на сумму вреда», – заявил начальник управления комитета госконтроля Беларуси Василий Руденик.

При строительстве забора на границе уничтожены 30 сантиметров плодородного слоя почвы. По данным экологов, восстановление поврежденных земель может занять сотни лет.

Отчет и рекомендации о работе миссии рассмотрят в июле на своей 46-й сессии в Нью-Дели. Белорусская сторона надеется, что это поможет сохранить уникальный реликтовый лес.



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Два дня международные эксперты исследовали белорусскую часть Беловежской пущи. Это Брестский и Гродненский регионы.
 
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