Объявлены финалисты ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG

Источник материала: ProBusiness

Компания AMDG опубликовала шорт-лист Pharma Digital Awards 2023 — ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения проводилась для 395 наименований фармацевтических продуктов в 16 категориях.

В список производителей-финалистов по категориям вошли следующие компании:

Противопростудные:

ООО "Ниармедик Плюс"

СП ООО "ФАРМЛЭНД"

УП "Минскинтеркапс"

Bausch Health

Bionorica

Delpharm Milano

Dr. Reddy's

GSK

Sun Pharma

Valenta

От насморка:

ООО "Зентива Фарма"

ООО "Ламира-Фармакар"

ООО "Фармтехнология"

Berlin-Chemie

Bionorica

GSK Consumer Healthcare

JGL

Organon

Polpharma

STADA

От кашля:

ИУП "Мед-интерпласт"

НП ЗАО "МАЛКУТ"

ОАО "Экзон"

ООО "Юник Фармасьютикал Лабораториз"

Bionorica

Herbion Naturals

KrewelMeuselbach

KRKA

Sandoz

Zambon Group

При заболеваниях горла:

АО "Стома"

ООО "Рубикон"

ООО "Силванолс"

Bayer

FIC Medical

Henkel

Nobel

OlainFarm

Sandoz

Valenta

От изжоги

ООО "Фармлэнд"

РУП "Белмедпрепараты"

СООО "Лекфарм"

Astellas Pharma

Balkanpharma Troyan

Bayer

Dr. Reddy's

KRKA

Nobel

Teva

Анализ также проводился в следующих категориях:





В рамках исследования был проанализирован спрос на 395 наименований в 16 категориях. Полный список производителей-финалистов по всем исследуемым категориям доступен здесь .

Методология исследования

В выборку были включены безрецептурные фармацевтические продукты, которые пользуются спросом среди пользователей поисковых систем. Методология исследования предполагает анализ спроса на продукцию фармпроизводителей в разрезе двух систем: Google и Яндекс.





Частота запросов показывает, сколько пользователей искали этот препарат.

Период исследования: январь — декабрь 2023 года.





Производители, чья продукция обладает наивысшим уровнем популярности в интернете, будут награждены за достижение значимых результатов в маркетинге и построение успешных digital-стратегий.

О PDA

Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей, которое проводится с 2021 года.

В течение трех лет награды Pharma Digital Awards получают фармацевтические компании с наивысшим уровнем эффективности использования digital-инструментов. Какие фармпроизводители стали победителями по результатам 2021 и 2022 года, можно узнать здесь и здесь .

Объявление результатов исследования и награждение победителей Pharma Digital Awards 2023 состоится в апреле 2024 года.