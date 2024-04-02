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Объявлены финалисты ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG

02.04.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Компания AMDG опубликовала шорт-лист Pharma Digital Awards 2023 — ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения проводилась для 395 наименований фармацевтических продуктов в 16 категориях.

В список производителей-финалистов по категориям вошли следующие компании:

  1. Противопростудные:
  • ООО "Ниармедик Плюс"
  • СП ООО "ФАРМЛЭНД"
  • УП "Минскинтеркапс"
  • Bausch Health
  • Bionorica
  • Delpharm Milano
  • Dr. Reddy's
  • GSK
  • Sun Pharma
  • Valenta
  1. От насморка:
  • ООО "Зентива Фарма"
  • ООО "Ламира-Фармакар"
  • ООО "Фармтехнология"
  • Berlin-Chemie
  • Bionorica
  • GSK Consumer Healthcare
  • JGL
  • Organon
  • Polpharma
  • STADA
  1. От кашля:
  • ИУП "Мед-интерпласт"
  • НП ЗАО "МАЛКУТ"
  • ОАО "Экзон"
  • ООО "Юник Фармасьютикал Лабораториз"
  • Bionorica
  • Herbion Naturals
  • KrewelMeuselbach
  • KRKA
  • Sandoz
  • Zambon Group
  1. При заболеваниях горла:
  • АО "Стома"
  • ООО "Рубикон"
  • ООО "Силванолс"
  • Bayer
  • FIC Medical
  • Henkel
  • Nobel
  • OlainFarm
  • Sandoz
  • Valenta
  1. От изжоги
  • ООО "Фармлэнд"
  • РУП "Белмедпрепараты"
  • СООО "Лекфарм"
  • Astellas Pharma
  • Balkanpharma Troyan
  • Bayer
  • Dr. Reddy's
  • KRKA
  • Nobel
  • Teva

Анализ также проводился в следующих категориях:


В рамках исследования был проанализирован спрос на 395 наименований в 16 категориях. Полный список производителей-финалистов по всем исследуемым категориям доступен здесь.

Методология исследования

В выборку были включены безрецептурные фармацевтические продукты, которые пользуются спросом среди пользователей поисковых систем. Методология исследования предполагает анализ спроса на продукцию фармпроизводителей в разрезе двух систем: Google и Яндекс.


Частота запросов показывает, сколько пользователей искали этот препарат.

Период исследования: январь — декабрь 2023 года.


Производители, чья продукция обладает наивысшим уровнем популярности в интернете, будут награждены за достижение значимых результатов в маркетинге и построение успешных digital-стратегий.

О PDA

Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей, которое проводится с 2021 года.

В течение трех лет награды Pharma Digital Awards получают фармацевтические компании с наивысшим уровнем эффективности использования digital-инструментов. Какие фармпроизводители стали победителями по результатам 2021 и 2022 года, можно узнать здесь и здесь.

Объявление результатов исследования и награждение победителей Pharma Digital Awards 2023 состоится в апреле 2024 года.

Подробнее ознакомиться с методологией и другими деталями исследования можно здесь.

 
 
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Компания AMDG опубликовала шорт-лист Pharma Digital Awards 2023 - ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения...
 
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