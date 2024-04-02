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Объявлены финалисты ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG
02.04.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания AMDG опубликовала шорт-лист
В список производителей-финалистов по категориям вошли следующие компании:
Анализ также проводился в следующих категориях:
В рамках исследования был проанализирован спрос на 395 наименований в 16 категориях. Полный список производителей-финалистов по всем исследуемым категориям доступен
Методология исследования
В выборку были включены безрецептурные фармацевтические продукты, которые пользуются спросом среди пользователей поисковых систем. Методология исследования предполагает анализ спроса на продукцию фармпроизводителей в разрезе двух систем: Google и Яндекс.
Частота запросов показывает, сколько пользователей искали этот препарат.
Период исследования: январь — декабрь 2023 года.
Производители, чья продукция обладает наивысшим уровнем популярности в интернете, будут награждены за достижение значимых результатов в маркетинге и построение успешных digital-стратегий.
О PDA
Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей, которое проводится с 2021 года.
В течение трех лет награды Pharma Digital Awards получают фармацевтические компании с наивысшим уровнем эффективности использования digital-инструментов. Какие фармпроизводители стали победителями по результатам 2021 и 2022 года, можно узнать
Объявление результатов исследования и награждение победителей Pharma Digital Awards 2023 состоится в апреле 2024 года.
Подробнее ознакомиться с методологией и другими деталями исследования можно
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Компания AMDG опубликовала шорт-лист Pharma Digital Awards 2023 - ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения...
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