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Погода в СНГ: тепло и солнечно ожидается в Кыргызстане, грызуны проснулись после зимы в нацпарке Беларуси
02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рекордные плюс 24 ожидаются 2 апреля в Москве. Это может стать суточным рекордом по теплу. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Кыргызстан
Это путешествие не только вверх, но и обратно в зиму. На высоте еще местами лежит снег. Рады ему не только люди, но и животные. Пес, увидев белый островок, тут же мчится играть в снегу и не хочет уходить.
Беларусь
В Беларуси весна уступила место лету. В стране плюс 22, солнечно и ни капли дождя. В Припятском национальном парке проснулись орешниковая соня и соня-полчок. Для этих пушистых зверьков сделали сотню деревянных домиков. Сооружения станут не только уютными квартирами для грызунов, но и помогут исследователям. Летом ученые проверят заселенность домиков и подсчитают потомство.
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Погода в СНГ: тепло и солнечно ожидается в Кыргызстане, грызуны проснулись после зимы в нацпарке Беларуси
О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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