ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: тепло и солнечно ожидается в Кыргызстане, грызуны проснулись после зимы в нацпарке Беларуси

02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: тепло и солнечно ожидается в Кыргызстане, грызуны проснулись после зимы в нацпарке Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рекордные плюс 24 ожидаются 2 апреля в Москве. Это может стать суточным рекордом по теплу. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Кыргызстан

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?
Рекомендации врача
В Кыргызстане тепло и солнечно. В Бишкеке плюс 19, осадков не ожидается. В хорошую погоду жителям не сидится дома. Многие выбираются на долгие пешие прогулки, в том числе в горы.

Это путешествие не только вверх, но и обратно в зиму. На высоте еще местами лежит снег. Рады ему не только люди, но и животные. Пес, увидев белый островок, тут же мчится играть в снегу и не хочет уходить.

Беларусь

В Беларуси весна уступила место лету. В стране плюс 22, солнечно и ни капли дождя. В Припятском национальном парке проснулись орешниковая соня и соня-полчок. Для этих пушистых зверьков сделали сотню деревянных домиков. Сооружения станут не только уютными квартирами для грызунов, но и помогут исследователям. Летом ученые проверят заселенность домиков и подсчитают потомство.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Какой праздник сегодня, 2 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2024
Mir24.TV Belarus
02.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика