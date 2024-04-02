Погода в СНГ: тепло и солнечно ожидается в Кыргызстане, грызуны проснулись после зимы в нацпарке Беларуси

Беларусь

В Беларуси весна уступила место лету. В стране плюс 22, солнечно и ни капли дождя. В Припятском национальном парке проснулись орешниковая соня и соня-полчок. Для этих пушистых зверьков сделали сотню деревянных домиков. Сооружения станут не только уютными квартирами для грызунов, но и помогут исследователям. Летом ученые проверят заселенность домиков и подсчитают потомство.