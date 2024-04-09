«Было бы удобно взять тележку возле магазина и дойти вместе с ней до дома». Как студент начал строить бизнес с потенциалом выручки в $ 1,5 млн в месяц

Источник материала: ProBusiness





Глеб Бродко однажды возвращался из магазина с тяжелыми пакетами и подумал: «Было бы круто, чтобы людям не нужно было таскать тяжести, а можно было взять тележку возле магазина и дойти вместе с ней до дома». Так появилась идея нестандартного бизнеса. Фаундер стартапа CartON рассказал о том, как можно в 19 лет начать строить компанию с потенциалом выручки в $ 1,5 млн в месяц на шеринге удобных тележек для продуктов.

«Работать я начал довольно рано, и уже в 13−14 лет занимался организацией турниров в сфере мобильных игр»

Несмотря на необычную идею, стартап продолжает развиваться и привлекать внимание инвесторов. При этом развить идею и прийти к MVP удалось благодаря StartUp Space BSU. Как признается Глеб, сначала даже ему идея шеринга магазинных тележек показалась чем-то нереальным, однако его девушка смогла убедить зарегистрироваться в стартап-хабе БГУ, где молодой предприниматель понял, что их продукт может быть востребован на рынке.





— Работать над различными проектами я начал довольно рано, и уже в 13−14 лет занимался организацией турниров для мобильных геймеров в рамках RRL. В 17 лет я начал работать продуктологом в киберспортивной организации BakS eSports. Позже переехал в Минск и мне пришлось cменить вид деятельности. После этого долгое время занимался криптовалютными проектами, в основном связанными с метавселенными, однако из-за неприятного инцидента пришлось уйти и из этой сферы. И я продолжил поиск себя.

Идея шеринга тележек родилась, когда я вместе со своей девушкой возвращался из магазина и нес тяжелые пакеты. Нам показалось, что было бы круто взять тележку возле магазина и дойти вместе с ней до дома. Эту идею мы держали в голове около месяца, и девушка очень сильно уговаривала меня принять участие в программе от Startup Space. В итоге у нее получилось убедить меня в том, что мы должны попробовать поработать над этой задумкой в рамках Space University.





Так мы вместе начали развивать проект, анализировать рынок, потребности, и стали замечать интерес к нашему проекту. У нас появилась вера в то, что идея все-таки хорошая и нужная. Дальше мы уже начали делать первый прототип нашей тележки в гараже, но в процессе решили больше углубиться в технологии. В итоге пришли к тому, что заказали прототип тележки в Китае. В дальнейшем собираемся производить эти тележки у нас, так как их закупка за рубежом экономически не оправдывает себя.



Прототип тележки.

«Наш стартап может приносить в районе $ 1,5 млн в месяц»

Сейчас мы ориентируемся на два рынка: шеринга, где емкость около 1 млн пользователей, и рекламы, так как мы собираемся размещать на тележках рекламные баннеры.

Для старта нам нужно около 50 тележек: этого хватит, чтобы запустить проект на один район города. Минимум 1−2 тысячи тележек понадобятся на весь Минск. Для запуска нужны $ 20 тысяч. Для максимального масштабирования на весь город с учетом работы 6−7 тысяч тележек — $ 6 млн. К началу лета у нас уже должен появиться прототип приложения и финальный протестированный MVP тележки. При текущих расчетах и выходе только на Минск наш стартап может приносить в районе $ 1,5 млн в месяц, но нам еще предстоит верифицировать эти данные.

Более подробно о планах стартапа по развитию и масштабированию можно узнать в новом сервисе «Про бизнес» для поиска инвестиций .





На сегодня мы рассматриваем выход на Минск и рынок России. Это обусловлено тем, что в других городах с шерингом могут быть проблемы.

Похожей идеи в других странах нет, но в Китае есть выездные магазины, самокаты-чемоданы, да и что только китайцы сейчас ни реализуют. Тем не менее, у нас есть конкурент и в Беларуси — сервисы, которые выдают тележки в аренду на сутки. Но наше преимущество состоит в том, что тележки не нужно возвращать обратно, и они удобнее для людей в плане конструкции.





Сервисы доставки еды также могут быть нашим конкурентом, однако у нас немного другой вектор и если бы доставка решала бы ту же проблему, что и мы, то миллионы людей не ходили бы в магазины.

С нашим проектом мы недавно выиграли республиканский конкурс «100 идей для Беларуси», и у нас появилась возможность попробовать получить членство в Технопарке.

«Startup Space помог нам собрать команду, получить теоретический фундамент и веру в себя»

Помимо CartON, мы вместе c командой работаем над еще несколькими проектами, один из которых — прогнозирующая нейронная сеть для логистических компаний. Эта идея родилась во время хакатона, организованного RTL Alliance и ИБ БГУ, который мы выиграли, после чего было решено монетизировать и этот проект.





Startup Space помог нам собрать команду, получить теоретический фундамент и веру в себя. С некоторыми членами команды мы были знакомы, а часть людей мы нашли через ближайшее окружение. Мы хотели видеть вокруг себя только целеустремленных и перспективных ребят, которым можем доверять. После прохождения программы Space University решили, что хотим заниматься этим проектом вместе и двигаться именно в этом направлении.

Также большим плюсом Startup Space является комьюнити. Там есть и амбициозные начинающие предприниматели, и уже успешные бизнесмены. Такая площадка дает возможность коммуницировать и обмениваться опытом, что очень полезно. Там же и закладывают фундамент для дальнейшего развития человека как предпринимателя.





Что касается поддержки стартапов в Беларуси, государство в этом направлении движется: это видно и приятно. На мой взгляд, в каждом университете должен быть проект подобный StartUp Space БГУ. Это очень сильно помогает молодым предпринимателям развиваться и учиться. С учетом того, что много стартапов ушло из Беларуси, государство только выиграло бы от этого.

«Сейчас у нас есть возможность попробовать себя в разных проектах и даже где-то рискнуть или поработать за опыт»

После того, как началась моя история со стартапами, я постоянно стал замечать вокруг новые проблемы, которые нужно решить, чтобы улучшить жизнь людей. На сегодняшний день есть огромное количество потенциально прибыльных идей и решений. Например, можно реализовать нейронку для помощи в построении нужных продуктов — сервис для анализа проблемных интервью на основе ИИ. Также недавно появилась идея сделать единый сервис для вызова экстренных служб, чтобы человек в критической ситуации не искал все номера, а мог решить данную проблему одним кликом.





Сейчас у нас есть возможность попробовать себя в разных проектах и даже где-то рискнуть или поработать за опыт. Даже если проекты окажутся коммерчески неуспешными, мы сможем заявить о себе, получить крутой опыт и знания. На мой взгляд, каждый предприниматель должен быть готов к тому, что даже успешный стартап может потерпеть крах, но при этом накопленный опыт с человеком останется навсегда. Да и вообще, чтобы достигать новых вершин в своей жизни, нужно научиться выходить из зоны комфорта, так как человек на пути к чему-то страшному и новому развивается гораздо быстрее, нежели в привычном и простом для него мире, что является двигателем всеобщего прогресса.