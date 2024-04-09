Все, что вы хотели знать о факторинге. Банк отвечает на вопросы бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Поставку товаров уже произвели, а деньги нужно ждать 30+ дней — знакомая ситуация? Многие производители и поставщики сталкиваются с проблемной задолженностью со стороны покупателей. А ведь именно своевременные расчеты позволяют вливать средства в оборот компании и продолжать эффективно работать. Что же делать? Можно избежать просрочек платежей, используя факторинг. О том, что это за инструмент и как заинтересовать в его использовании обе стороны сделки, рассказываем в вопросах и ответах. Сориентироваться нам помог начальник отдела кредитных продуктов в Сбер Банке Сергей Петров.

Как работает факторинг?

Факторинг — это простой и доступный инструмент, который позволяет поставщику получать оплату сразу после отгрузки товара или оказания услуг, не ожидая поступления средств от покупателей, которым предоставлена отсрочка оплаты. В данной ситуации банк фактически берет на себя вопрос организации досрочного получения продавцом денежных средств за отгруженный товар и в ряде случаев самостоятельно получает плату за него от покупателей.

Оперативная уступка банку своей дебиторской задолженности позволяет поставщику:

быстро получать финансирование после отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в размере до 90-100% от суммы уступленных денежных требований;

ускорять оборачиваемость своей дебиторской задолженности;

минимизировать валютные риски, которые могут возникнуть при колебаниях курсов валют к моменту расчетов покупателя за полученный товар;

снизить риск нехватки ликвидности, возникающий из-за реализации товаров на условиях отсрочки платежа;

распоряжаться полученными по сделке факторинга средствами по собственному усмотрению без контроля со стороны банка за целевым направлением;

привлекать финансирование банка без необходимости предоставления имущественного обеспечения по сделке.





Какие виды факторинга бывают?

Во-первых, различают внутренний и внешний (международный) факторинг. Внутренний — для работы на локальном белорусском рынке, внешний — для сделок с участием зарубежных компаний.

Во-вторых, факторинг может быть разных видов: скрытый/открытый, с правом/без права регресса.

Рассмотрим каждый из видов внутреннего факторинга подробнее.

Скрытый факторинг — самый простой механизм досрочной монетизации поставщиком задолженности покупателей за отгруженные им товары, когда условием поставки является отсрочка оплаты.

При этом виде факторинга покупатель не уведомляется о сделке. Это имеет свою ценность для тех кредиторов, которые не хотят посвящать своих контрагентов в способы финансирования своей деятельности. По истечении срока отсрочки поставщик погашает задолженность по факторингу перед банком.





Экспортный однофакторный факторинг осуществляется на условиях Указа № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)». Данная разновидность скрытого факторинга позволяет поставщику-экспортеру радикально сократить стоимость факторинговой операции для себя за счет государственной поддержки банков по таким сделкам.

Открытый факторинг с правом регресса . В данном случае покупатель уведомляется о сделке факторинга и обязан погашать задолженность за полученный товар уже напрямую банку. Но при непогашении покупателем задолженности в установленный срок банк в порядке регресса, т.е. обратного требования, обращается к поставщику с требованием произвести оплату.

Уведомление банком покупателя о заключении договора открытого факторинга становится дополнительным стимулом для последнего рассчитаться в срок, ведь информация о сделке факторинга отражается в кредитной истории как поставщика, так и покупателя.

Открытый факторинг без права регресса . Здесь ведущей стороной в сделке является покупатель, который и определяет основные параметры факторинга. В первую очередь — срок погашения задолженности перед банком: согласно контракту на поставку товаров или увеличенный на период ожидания. Фактически через данный механизм покупатель приобретает комфортный для себя срок оплаты за полученный товар. При этом при факторинге без права регресса риск неоплаты денежных требований покупателем несет только банк — предъявление права регресса к поставщику уже невозможно.





Кому выгоден факторинг?

Факторинг в первую очередь — это инструмент финансирования поставщика, которому он помогает ускорить оборачиваемость своих активов и снизить риск нехватки ликвидности, возникающий из-за реализации товаров на условиях отсрочки платежа. Пользуются факторингом, в основном, компании, постоянно работающие со сферой ритейла или с крупными производителями, которые закупают сырье и материалы и могут требовать у поставщиков отсрочку по оплате.

Есть свои интересы и у покупателя, так как операции открытого факторинга позволяют ему приобретать товары на условиях отсрочки оплаты либо увеличить ее за счет периода ожидания.

Период ожидания — дополнительный к контрактной отсрочке временной интервал, который банк готов предоставить покупателю для комфортного накопления им средств для расчетов за полученный товар. По открытому факторингу с правом регресса он составляет до 20 дней, по открытому факторингу без права регресса — до 90 дней.

Что делать, если покупатель не заинтересован в факторинге?

Если в факторинге заинтересован только поставщик, банк может предложить ему скрытый факторинг. В таком случае покупатель не уведомляется об уступке банку требований к нему и никак не участвует в сделке. Банк предоставляет финансирование поставщику, который затем погашает задолженность в установленный срок.

Открытый факторинг с правом регресса также не требует формального согласия со стороны покупателя на заключение сделки факторинга.

Только безрегрессный факторинг требует согласования покупателем условий факторинговой операции в виде юридически обязывающих действий. Однако факторинг — настолько многогранный инструмент, что при правильном информировании покупателя трудно представить отсутствие у него интереса к данной услуге. Если получаемая от банка дополнительная отсрочка оплаты в виде периода ожидания дешевле, чем товарный кредит от поставщика, выбор покупателя, на мой взгляд, очевиден. Кроме того, покупатель получает возможность финансировать свою текущую деятельность без ухудшения структуры баланса (в отличие от отражения заемных средств на его балансе при классическом кредитовании).





Кто и сколько платит за услугу факторинга?

За предоставление услуги банк взимает дисконт (разницу между уступленным требованием и предоставленным финансированием по нему). Он рассчитывается исходя из суммы уступленного денежного требования, срока финансирования (включая период ожидания (при наличии)), процентной ставки. Размер процентной ставки индивидуален и зависит от условий сделки с конкретным поставщиком.

Также при предоставлении финансирования поставщик уплачивает дополнительные комиссии:

за организацию финансирования: 0,1% от суммы финансирования, минимум 90 бел. руб.;

за обработку документов: 5 бел. руб. за каждого покупателя;

В целом, рассматривая разные виды факторинга, необходимо отметить, что банк имеет возможность относить плату за факторинговые услуги как на поставщика, так и на покупателя, либо на обе стороны в некой согласованной между ними пропорции, что позволяет всегда найти сбалансированное решение по параметрам сделки факторинга для учета интересов всех ее участников.

Можно ли использовать факторинг с покупателями из других стран?

В условиях, когда Российская Федерация является основным торговым партнером Республики Беларусь, а также крупнейшим экспортным рынком для белорусских производителей, перспективным направлением является использование экспортного и импортного двухфакторного факторинга, в рамках которого может осуществляться финансирование экспортеров РБ и РФ, поставляющих свою продукцию в наши страны на условиях отсрочки платежа, а также поддержка импортеров.

Банк готов предложить национальным экспортерам услуги экспортного двухфакторного факторинга , где банк осуществляет финансирование экспортера под уступку денежных требований к импортеру по определенному контракту в пределах суммы выданного импорт-фактором кредитного покрытия.

Основные преимущества экспортного факторинга для поставщика:

поставщик не несет риск неплатежа со стороны импортера (безрегрессный факторинг) и получает выручку с момента отгрузки товара и уступки требований банку;

поставщику предоставляется возможность начать сотрудничество с новым зарубежным покупателем на условиях отсрочки платежа, исключая недоверие между сторонами, либо предоставить более длительную отсрочку оплаты уже существующему партнеру.

Аналогично банк может выступать в качестве импорт-фактора, предлагая покупателям в РБ услуги импортного двухфакторного факторинга , где банк во исполнение платежных обязательств импортера по контракту выдает в пользу экспорт-фактора соответствующее кредитное покрытие. В случае неплатежа со стороны импортера банк уплачивает экспорт-фактору непогашенную импортером задолженность и приобретает права требования к нему по контракту.

Основные преимущества импортного факторинга для покупателя:

возможность начать сотрудничество с новыми поставщиками на условиях отсрочки платежа;

возможность получения более длительных отсрочек для покупателя со стороны поставщика;

повышается уровень доверия к покупателю иностранного поставщика, который получит гарантированный платеж за отгруженные товары;

по сделке не требуется обеспечение.

Требует ли банк документы о поставке товаров?

Нет, банк не проверяет факт поставки товаров или оказания услуг. Мы исходим из того, что стороны сделки факторинга являются добросовестными участниками, соответственно, мы не требуем оригиналы (копии) товаросопроводительных документов или акты сверки. Поставщик для получения финансирования в рамках заключенного договора факторинга предоставляет только перечень ТТН (актов, иных документов, подтверждающих действительность уступаемых требований) по форме банка.





Как получить деньги по сделке факторинга?

Для заключения договора факторинга в зависимости от его вида банку требуется пакет документов только от поставщика (факторинг с правом регресса) или от поставщика и покупателя (факторинг без права регресса). Практичнее заключать генеральный договор факторинга сроком действия до трех лет, предполагающий возобновляемый режим финансирования.

Сам процесс получения в банке финансирования по заключенному договору факторинга очень прост и не предполагает посещения сторонами сделки банка — весь документооборот организован через систему дистанционного банковского обслуживания с использованием электронно-цифровой подписи клиента:

поставщик направляет в банк заявление с перечнем уступаемых ТТН;

банк с использованием специализированной программы, позволяющей обрабатывать сотни ТТН менее чем за минуту, рассчитывает все параметры сделки и направляет реестр требований на подпись поставщику или покупателю (в зависимости от вида факторинга);

после подписания реестра — сумма финансирования поступает на счет поставщика.

Что выгоднее: согласиться на факторинг или оформить кредит?

Факторинг не является прямым заменителем или конкурентом кредита, а, как и любой специализированный кредитный продукт, призван решить конкретную боль клиента: поставщик максимально быстро получает выручку за поставленную с отсрочкой платежа продукцию, покупатель рассчитывается за нее в комфортные для себя сроки.

При этом ключевое отличие факторинга от кредита в том, что первый не приводит к увеличению кредитной нагрузки ни на одну из сторон факторинговой операции: поставщик получает финансирование банка под уже существующую задолженность покупателя перед ним. Покупатель же приобретает возможность управлять сроками расчетов за полученный товар, не привлекая дополнительные заемные средства.

— Зрелость рынка принято оценивать по проникновению факторинга в ВВП. На текущий момент национальный рынок факторинга имеет низкую степень проникновения в сравнении с основными странами — торговыми партнерами. В этом смысле факторинг — очень недооцененный инструмент финансирования субъектов хозяйствования. И задачу банков как центров финансовой компетенции я вижу в популяризации данного сегмента кредитных инструментов.

С другой стороны, безусловно, операции факторинга имеют свою специфику в документообороте, в ценообразовании, в процессе взаимодействия между всеми сторонами сделки. И требуется некоторое время для настройки коммуникаций между участниками при оказании банком данной услуги. Но одно можно сказать наверняка.

Практика показывает, что те клиенты банка, которые увидели для себя новые возможности в использовании факторинговых операций и заключили соответствующие сделки с ОАО «Сбер Банк», как правило, надолго оставляют такой инструмент как факторинг в своем финансовом плане, — отметил Сергей Петров.