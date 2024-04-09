Белорусские санатории готовятся к наплыву отдыхающих из стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Санатории и лечебницы Беларуси обновляют список процедур перед туристическим сезоном. Главное – учесть запросы гостей. Здравницы страны популярны у иностранцев. В прошлом году их посетили около 140 тысяч пациентов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



«Ну, поехали!» Для Юрия Горбачева из Калининграда баротерапия – любимая процедура. В такой камере чувствует себя космонавтом. 40 минут пациент дышит обогащенным кислородом воздухом.



«Здесь немножко другой подход и сами барокамеры более современные. Выходишь и ощущаешь какую-то легкость. Мне специально порекомендовали для легких барокамеру. Очень помогает», – рассказал отдыхающий из России Юрий Горбачев.



Аппарат в санатории появился недавно. Процедуру назначают при разных заболеваниях – от проблем с сосудами до болей в суставах.

«Наш организм больше жидкая среда, а этот газ хорошо растворяется именно под давлением в водной среде, поэтому он с легкостью проникает через кожу, попадает в плазму, а уже плазма эритроцитами разносит этот кислород туда, где его не хватает и за счет этого происходят все обменные процессы», – рассказала медицинская сестра Елена Данченко.