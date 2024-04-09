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Белорусские санатории готовятся к наплыву отдыхающих из стран СНГ

09.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские санатории готовятся к наплыву отдыхающих из стран СНГ
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Санатории и лечебницы Беларуси обновляют список процедур перед туристическим сезоном. Главное – учесть запросы гостей. Здравницы страны популярны у иностранцев. В прошлом году их посетили около 140 тысяч пациентов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«Ну, поехали!» Для Юрия Горбачева из Калининграда баротерапия – любимая процедура. В такой камере чувствует себя космонавтом. 40 минут пациент дышит обогащенным кислородом воздухом.

«Здесь немножко другой подход и сами барокамеры более современные. Выходишь и ощущаешь какую-то легкость. Мне специально порекомендовали для легких барокамеру. Очень помогает», – рассказал отдыхающий из России Юрий Горбачев.

Аппарат в санатории появился недавно. Процедуру назначают при разных заболеваниях – от проблем с сосудами до болей в суставах.

«Наш организм больше жидкая среда, а этот газ хорошо растворяется именно под давлением в водной среде, поэтому он с легкостью проникает через кожу, попадает в плазму, а уже плазма эритроцитами разносит этот кислород туда, где его не хватает и за счет этого происходят все обменные процессы», – рассказала медицинская сестра Елена Данченко.

А Ирина Хан выбрала массажный аппарат для поддержания красоты. «Щупальца» разгоняют лимфу и подтягивают кожу. Новая услуга в санатории.

«Я уже прохожу второй курс этого массажа, мне очень нравится, я делала на тело и лицо, почувствовала улучшения», – поделилась отдыхающая из России Ирина Хан.

«Процедура направлена на улучшение, усовершенствование фигуры. Способствует уменьшению жировых отложений. На аппарате имеется лазер и лэд-излучение, это тоже способствует уменьшению объемов», – отметила медицинская сестра Юлия Троско.

Подлечиться и отдохнуть в белорусские санатории приезжают жители стран Содружества. Большинство – россияне. В этом году некоторые здравницы обновили. Список процедур расширили.

«Приезжая в наш санаторий, отдыхающие могут полностью себя обследовать, от общего анализа крови и мочи до анализов на онкомаркеры и гормоны. Приезжают из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана», – перечислил главный врач санатория Виктор Короткий.

«В этот сезон мы выходим со многими новинками, в том числе и по материально-технической базе. Интересная особенность – в прошлом году больше отдохнуло людей из Прибалтики. То есть пошел рост по Литве, Латвии и Эстонии», – рассказал генеральный директор «Белпрофсоюзкурорта» Николай Матюкевич.

На выбор в Беларуси несколько сотен здравниц. Для пациентов подбирают индивидуальные программы восстановления здоровья. Для лучшего эффекта медики рекомендуют проходить их не менее 10 дней.



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Санатории и лечебницы популярны у иностранцев. В прошлом году их посетили около 140 тысяч пациентов.
 
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