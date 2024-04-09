Погода в СНГ: в Кыргызстане похолодало, в Беларуси наблюдается рекордное тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Волна тепла перенесла москвичей в май. Плюс 20 – в столице России , и это еще не предел. О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстане резко изменилась погода. В Бишкеке температура воздуха опустилась на девять градусов. В городе – плюс 15, идет дождь. К вечеру обещают ливень. Почти такая же погода и на севере страны – в Чуйской области. Там местные жители пошли за грибами и встретили лисенка, который выбрался из норы. Грибники сняли зверька на видео и пошли дальше в поисках опят и шампиньонов.

Беларусь

В Беларуси осадки взяли паузу, и солнце получило возможность припекать. В стране – плюс 26. Это гораздо выше климатической нормы. Из-за рекордного тепла в местных лесах появились первые грибы – строчки. Пользователи социальных сетей выкладывают видео и обсуждают, можно ли есть такой гриб. Специалисты категорически не рекомендуют собирать строчки. В них содержится сильный яд. В прошлом году медики зафиксировали 68 случаев отравления строчками и четыре летальных исхода.