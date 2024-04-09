|
Погода в СНГ: в Кыргызстане похолодало, в Беларуси наблюдается рекордное тепло
09.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Волна тепла перенесла москвичей в май.
Кыргызстан
В Кыргызстане резко изменилась погода. В Бишкеке температура воздуха опустилась на девять градусов. В городе – плюс 15, идет дождь. К вечеру обещают ливень. Почти такая же погода и на севере страны – в Чуйской области. Там местные жители пошли за грибами и встретили лисенка, который выбрался из норы. Грибники сняли зверька на видео и пошли дальше в поисках опят и шампиньонов.
Беларусь
В Беларуси осадки взяли паузу, и солнце получило возможность припекать. В стране – плюс 26. Это гораздо выше климатической нормы. Из-за рекордного тепла в местных лесах появились первые грибы – строчки. Пользователи социальных сетей выкладывают видео и обсуждают, можно ли есть такой гриб. Специалисты категорически не рекомендуют собирать строчки. В них содержится сильный яд. В прошлом году медики зафиксировали 68 случаев отравления строчками и четыре летальных исхода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бишкеке температура воздуха опустилась на девять градусов. В Беларуси – плюс 26, что гораздо выше климатической нормы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)