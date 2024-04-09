Выборы сенаторов Совета Республики Национального собрания прошли в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы сенаторов Совета Республики Национального собрания Беларуси состоялись. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко. Первое заседание верхней палаты парламента восьмого созыва состоится 12 апреля.

Всего она состоит из 64 членов. Все области и Минск выдвинули по восемь человек. Их выбирали в местных советах депутатов. Предварительно каждый представил свою программу. Еще восемь сенаторов назначает президент.

«Можно сказать, что те документы, которые представлены, и та процедура, которая проходила по избранию членов Совета Республики, соответствовали белорусскому законодательству. Раскачиваться некогда. Идет процесс формирования Всебелорусского народного собрания. Завершаются выборы от ряда субъектов – тех, кто наделен полномочиями избирать делегатов ВНС. Естественно, готовится первое заседание ВНС», – отметил Игорь Карпенко.

Вторник – последний день выдвижения делегатов во Всебелорусское народное собрание. Всего в него войдут 1200 человек. Треть из них – представители гражданского общества. Это члены профсоюзов, общественных объединений и организаций разных профессий. В этот народный орган власти войдут педагоги, медики, промышленники, руководители. Их наделили широкими полномочиями.

Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом по итогам референдума. В новом статусе его делегаты впервые соберутся 24-25 апреля.