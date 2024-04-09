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Выборы сенаторов Совета Республики Национального собрания прошли в Беларуси
09.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выборы сенаторов Совета Республики Национального собрания Беларуси состоялись. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко.
Всего она состоит из 64 членов. Все области и Минск выдвинули по восемь человек. Их выбирали в местных советах депутатов. Предварительно каждый представил свою программу. Еще восемь сенаторов назначает президент.
Вторник – последний день выдвижения делегатов во Всебелорусское народное собрание. Всего в него войдут 1200 человек. Треть из них – представители гражданского общества. Это члены профсоюзов, общественных объединений и организаций разных профессий. В этот народный орган власти войдут педагоги, медики, промышленники, руководители. Их наделили широкими полномочиями.
Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом по итогам референдума. В новом статусе его делегаты впервые соберутся 24-25 апреля.
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