Лукашенко о полете Василевской: Это новый уровень участия Беларуси в космических программах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый космонавт в истории независимой Беларуси Марина Василевская удостоена звания Героя страны . Самую высокую награду вручил президент Александр Лукашенко. Вместе с медалью Василевской вручили и удостоверение космонавта под номером один.

На торжественную церемонию пригласили всех, кто причастен к событию, а также родителей девушки. Им белорусский лидер вручил благодарственные письма. Он подчеркнул, что полет Василевской – это только начало космической истории страны.

«Ее полет – это новый уровень участия в космических программах суверенной Беларуси и новый уровень союзных, очень добрых, братских отношений Беларуси и России. Символом братских уз наших народов стали государственные флаги, развернутые на высоте более 400 километров от нашей планеты. С замиранием сердца мы следили за полетом. Восхищались смелостью Марины», – заявил Александр Лукашенко.

Марина Василевская была отобрана среди тысяч претенденток и вошла в состав экипажа космического корабля «Союз МС-25». Руководил полетом уроженец Беларуси и Герой России Олег Новицкий. На МКС Василевская провела 12 суток и выполнила в полном объеме научную программу, которую подготовили специалисты Союзного государства.



Дублер Марины Василевской Анастасия Ленкова получила благодарность от президента и также удостоверение белорусского космонавта.