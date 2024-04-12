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Лукашенко о полете Василевской: Это новый уровень участия Беларуси в космических программах
12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На торжественную церемонию пригласили всех, кто причастен к событию, а также родителей девушки. Им белорусский лидер вручил благодарственные письма. Он подчеркнул, что полет Василевской – это только начало космической истории страны.
Марина Василевская была отобрана среди тысяч претенденток и вошла в состав экипажа космического корабля «Союз МС-25». Руководил полетом уроженец Беларуси и Герой России Олег Новицкий. На МКС Василевская провела 12 суток и выполнила в полном объеме научную программу, которую подготовили специалисты Союзного государства.
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Первый космонавт в истории независимой Беларуси Марина Василевская удостоена звания Героя страны.
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