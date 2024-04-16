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Тайные пассажиры начали оценивать услуги Национального аэропорта Минск

16.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тайные пассажиры начали оценивать услуги Национального аэропорта <a href=Минск" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тайные пассажиры авиарейсов начали оценивать качество услуг Национального аэропорта Минск. Уже поступило более 300 заявок на участие. Итоги программы позволят выявить слабые места и улучшить качество обслуживания. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

У тайного перелетного «агента» нет специального паспорта. Отличить его невозможно. Работает тихо. Все свои замечания уже после полета опишет в анкете. На регистрации сотни пассажиров. В день здесь проходят несколько тысяч человек. Оценить работу аэропорта может любой из них.

Путь тайного пассажира начинается еще до посадки на борт. Купил билет, зарегистрировался на сайте аэропорта. Стать тайным «агентом» может любой человек старше 18 лет. Чаще это пассажиры регулярных рейсов. В топе основных направлений Москва и Санкт-Петербург. Рейсы туда от восьми до 10 и больше в день.

«Это интересный проект. Я сразу его поддержал, потому что иногда мы ходим здесь каждый день и кое-чего не видим. Я так думаю, что будут пассажиры, которые подскажут нам. Они летают, видят, что в других аэропортах. И подскажут нам какие-то проблемные вопросы или что-то новенькое внести», – рассказал генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко.

Для пассажиров с особенностями здоровья отдельная анкета. Они оценивают безбарьерную среду, например, насколько качественно им помогают сотрудники аэропорта на всех этапах предполетной подготовки. По общим зонам уже принялись за доработки.

«Занимаемся модернизацией аэровокзального комплекса. Парковками, плоскостными стоянками. Приступаем к более масштабным строительствам. Проектируем западный терминал, он будет международный и будет позволять принимать широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты», – пояснил Вячеслав Хоронеко.

Результаты проекта «Тайный пассажир» подведут в конце года. Для самых активных – подарки. Например, бонусная программа: сертификат на обслуживание в бизнес-зале или на VIP-регистрации.

«Мы уже видим предложения по транспортному сообщению с аэропортом –о необходимости изменения расписания автобусов в аэропорт, из аэропорта. В отношении парковки в аэропорту. Может быть, добавить больше магазинов в аэропорту, точек общественного питания, чтобы пассажирам было более комфортно», – отметила начальник отдела управления качеством и безопасностью полетов Национального аэропорта Минск Елена Букатич.

Питание для пассажиров уже скорректировали. В меню ресторанов, баров и кафе добавили халяльные блюда. Аэропорт получил сертификат на особый рацион. Теперь вместе с драниками в меню появится больше рыбы, молочных блюд, морепродуктов, овощей и фруктов. Холодное, горячее и десерт с пометкой «Халяль» пассажиры на борту самолета смогут заказать еще при покупке билетов.

В сетке Национального аэропорта Минск около 30 направлений прямых перелетов. Новинкой летнего расписания станут Махачкала и Архангельск. Вернутся лайнеры на маршруты в Мурманск.



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Теги: Расписание автобусов, Минск
 
 
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Стать «агентом» может любой человек старше 18 лет. Чаще это пассажиры регулярных рейсов.
 
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