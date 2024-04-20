Пельмени, живые крабы, люксовые духи и даже авто: что можно купить в самых необычных вендинговых автоматах со всего мира

Источник материала: ProBusiness





Вендинг — один из самых популярных видов бизнеса. Это продажа товаров и услуг через специальные автоматы, расположенные в общественных местах. Сейчас вендинговый бизнес находится на пике. Он наиболее перспективен в сложившейся мировой ситуации: торговые аппараты не просто удобны — они работают в роли рекламы, привлекающей и развлекающей покупателей. Мы собрали 15 самых необычных идей вендинговых автоматов во всем мире.

Сегодня лидером по числу автоматов считается Япония

Вендинг — это отличная возможность начать свой бизнес с минимальными инвестициями и доступной аудиторией потребителей. С каждым годом этот вид бизнеса становится все популярнее, привлекая инвесторов и предпринимателей своей доступностью и потенциалом для развития.

Продажа через вендинговые автоматы существует уже очень давно. Современные аппараты, какими мы их знаем сейчас, были изобретены в XIX веке. Первый коммерчески успешный вендинговый автомат был выпущен в 1888 году компанией Thomas Adams Gum Company и «продавал» жвачку.

Сегодня лидером по числу автоматов считается Япония. За Японией следует США, потом страны Европы, где этот вид бизнеса продолжает расти. По мере развития вендинговой индустрии количество видов товара внутри автоматов также возрастает. Предлагаем познакомиться с самыми интересными вариантами.

Автомат, печатающий бесплатные короткие рассказы

В Париже на железнодорожном вокзале на месте привычной продажи газированных напитков и снеков есть автомат, бесплатно печатающий короткие рассказы. Данный проект был реализован издательской компанией «Short Édition». Создатели автоматов хотели, чтобы люди тратили свободное время на чтение художественной литературы вместо того, чтобы постоянно проверять свои телефоны.





Автомат не предлагает выбор рассказов по автору или сюжету, а только продолжительность историй на 1, 3 или 5 минут чтения. Все рассказы принадлежат членам писательского общества «Short Édition». Напечатанные на бумаге рассказы легко складываются в бумажник или карман.

Вендинг-аквариум

В Москве аппарат по кормлению рыбок привлекает большое количество детей и взрослых. Автоматизированный аквариум от компании «Море желаний» позволяет за $ 1 покормить рыбок. Ксати, аквариум все сделает сам. Вам остается только внести сумму в купюроприемник, после чего рыбкам поступает корм.





При кормлении человек может загадать желание. А в качестве бонуса аппарат сразу выдает сувенирный магнитик с символикой Всемирного фонда дикой природы.

Gold to Go: покупка золота на ходу

В вендинговом автомате, словно шоколадку, можно купить золотой слиток. Первые автоматы Gold to Go были установлены во Франкфурте, Абу-Даби и Мадриде. В таких автоматах можно приобрести слитки золота весом 1, 5 и 10 грамм.





Также можно приобрести различные коллекционные золотые монеты из разных стран в специальных подарочных коробках. Цены обновляются каждые несколько минут и зависят от рыночной цены на драгоценный металл.

Автомат для сна

Российская компания Arch Group разработала автомат для сна. Работает он предельно просто, представляет собой камеру площадью 3.75 кв.м., внутри которой есть кровать с бельем, автоматически меняющимся после каждого использования. Помимо кровати, внутри установлен удобный столик для ноутбука, зеркало, телевизор и несколько зарядок для мобильных телефонов.





За $ 15/час либо $ 50/ночь можно в спокойной обстановке посмотреть телевизор, посидеть за компьютером и хорошенько выспаться.

Автомат, продающий лайки и подписчиков соцсетях

Бельгийская компания Dries Depoorter разработала торговый автомат Quick Fix, который продает лайки и подписчиков для Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Аппарат удобен в использовании. Клиенту всего лишь необходимо выбрать желаемую услугу, внести оплату и ввести свой ник в соцсетях.





Всего через несколько секунд после оплаты пользователь получает лайки и новых подписчиков. Так, за $ 4 можно получить 100 лайков в Instagram, а за $ 3 — 500 новых подписчиков. Стоит отметить, что аккаунты таких подписчиков являются фейковыми.

Автомат по продаже живых крабов

В Китае спрос пользователей на крабов довольно высок. Жители Китая не относятся к крабам как к чему-то экзотическому, поэтому такие вендинговые аппараты установлены во многих городах страны.





Крабы располагаются в автомате в спящем состоянии при температуре +4,5ᵒС. Цена одного краба составляет $ 5. Ну, а если вам вдруг вывалится мертвый, то его бесплатно поменяют на трех живых.

Парфюмерный аппарат

В Дубае недавно появилось новое развлечение — вендинговый аппарат для распыления люксовых духов. Чтобы распылить парфюм, необходимо выбрать аромат, произвести оплату и подойти к распылителю.





В каталоге можно найти Chanel, Prada, Dior, Narciso Rodriguez, Gucci и другие. Стоимость одного распыления — $ 2,7. Это прекрасная возможность побаловать себя дорогим ароматом, не тратя больших денег.

Автомобильный торговый автомат Carvana

Первый полностью автоматизированный торговый автомат для автомобилей был запущен в Нэшвилле, штат Теннесси (США). Это пятиэтажное стеклянное здание, вмещающее одновременно до 20 автомобилей. Потребитель покупает машину онлайн, а затем пользуется торговым автоматом Carvana, который работает так же, как обычная кофемашина.





Все, что нужно сделать, это вставить специальную монетку. Клиенты Carvana могут забрать свои автомобили из автоматов в 10 городах: Хьюстоне, Остине, Сан-Антонио, Далласе, Нэшвилле, Роли, Шарлотте, Джексонвилле, Тампе и Вашингтоне.

Автомат по выдаче горячих пельменей

Совсем недавно в Тюмени появились вендинговые аппараты с горячими пельменями. Блюдо в автомате хранится в замороженном виде, всего он может выдать до 80 порций.





Теперь за 2,5 мин. можно получить готовые горячие пельмени, а также вареники с творогом или картофелем. Порция стоит $ 2,7 плюс соус и одноразовая вилка для удобства.

Торговый автомат для пиццы

Впервые торговый автомат Let’s Pizza появился в Италии, но его можно найти также и в других городах Европы. Всего за $ 6 можно насладиться любимым блюдом. Смарт-машина сама замешивает тесто и добавляет в пиццу соус и свежие начинки.





Автомат предлагает несколько вариантов: маргарита, пепперони, пицца с ветчиной или сыром. Кстати, у покупателя есть возможность наблюдать за процессом приготовления блюда.

Автомат «Искусство с собой»

Уникальный торговый автомат родом из 70-х гг. прошлого века вернули к жизни немецкие музейщики. Теперь он продает миниатюрные произведения искусства от семи европейских художников. Всего за $ 6,5 из кабинки автомата вслепую можно достать небольшой арт-объект.





Здесь есть фотографии, предметы графического дизайна, медиа-объекты и другое. Каждое произведение создано художниками ограниченным тиражом специально для арт-автомата. Автомат включен в постоянную экспозицию Jewish Museum в Берлине.

Автомат-зарядное устройство

Страх остаться после перелета с разряженным телефоном в чужом городе знаком многим. Именно поэтому умные и предприимчивые люди придумали устанавливать в общественных местах автоматы для подзарядки мобильных телефонов. Такие автоматы бывают бесплатными, но чаще приходится платить за пользование услугой.





Нужно подсоединить зарядное устройство к телефону, закрыть его в маленькой камере хранения и подождать. Сетей с такими автоматами множество в разных странах. Например, ChargeBox в Англии или ChargeUp в ОАЭ.

Торговый автомат Hanko

Если вы хотите подписать свои документы, как это делают все остальные в Японии, и забрать с собой памятный сувенир, то торговый автомат Hanko — это то, что нужно. Ханко — это штамп с вашей фамилией, который используется в качестве подписи.





Торговый автомат позволяет выбрать шрифт, которым хотите, чтобы было написано ваше имя. После внесения наличных заказ готовится 15 мин. Цена зависит от дизайна и может стоить от $ 3 до $ 16. Такой автомат можно найти практически в любом крупном магазине «Дон Кихот» по всему Токио.

Робот-ломбард

В Москве установлен первый в мире робот-ломбард, с виду похожий на автомат с газировкой. Робот умеет очень многое. Например, провести анализ ювелирного изделия (благодаря современной сверхточной методике анализа драгметаллов), рассчитать его стоимость и предложить сумму клиенту. В машину встроен рентгеновский спектрометр в сочетании с методом гидростатики.





Если клиент согласен с оценкой, он проходит идентификацию с участием сотрудника и получает займ под залог переводом на банковскую карту. Робот оснащен хранилищем на 180 ячеек и защищен от взлома.

Лабомат

В Санкт-Петербурге пару лет назад появились непривычные вендинговые автоматы — лабоматы Helix Express, в которых жители смогут конфиденциально и бесконтактно сдать анализы в удобном для себя месте.





В вендинговые машины встроен лэйблер — автоматическое устройство, которое наносит индивидуальные штрихкоды на контейнеры и пробирки. Клиенты могут заказать и оплатить услугу с помощью мобильного приложения. После считывания QR-кода лабомат выдаст клиенту коробочку со всем необходимым для взятия и хранения биоматериала.