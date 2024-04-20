Премьер-министр Беларуси оценил питание школьников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси оценил, как питаются школьники страны. В республике продолжают эксперименты с меню в учебных заведениях – с 1 сентября все школы перейдут на новый режим питания. Как поменяются блюда на обеденных столах, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Каждую вторую перемену в школе – прием пищи. Нетронутых тарелок практически не остается. Ученики выбирают себе меню сами.

«Анкетируем детей, что им нравится, что им не нравится, и от этого уже стараемся удовлетворить запрос детей. Если им не нравятся пельмени, мы меняем пельмени. Но, как показывает практика, пельмени они кушают с большой радостью», – рассказал заместитель директора по воспитательной работе гимназии №29 Минска Юрий Александрович.

На выбор теперь больше 300 новых блюд. От стандартных каш и котлет до шашлыка из курицы или сосисок. Акцент на сбалансированность и пользу. Блюда не жарятся, а готовятся на пару.

Вход на урок по Face ID, журналы без оценок и учеба не ради аттестата Какой будет школа будущего?