ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премьер-министр Беларуси оценил питание школьников

20.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси оценил питание школьников
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Беларуси оценил, как питаются школьники страны. В республике продолжают эксперименты с меню в учебных заведениях – с 1 сентября все школы перейдут на новый режим питания. Как поменяются блюда на обеденных столах, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Каждую вторую перемену в школе – прием пищи. Нетронутых тарелок практически не остается. Ученики выбирают себе меню сами.

«Анкетируем детей, что им нравится, что им не нравится, и от этого уже стараемся удовлетворить запрос детей. Если им не нравятся пельмени, мы меняем пельмени. Но, как показывает практика, пельмени они кушают с большой радостью», – рассказал заместитель директора по воспитательной работе гимназии №29 Минска Юрий Александрович.

На выбор теперь больше 300 новых блюд. От стандартных каш и котлет до шашлыка из курицы или сосисок. Акцент на сбалансированность и пользу. Блюда не жарятся, а готовятся на пару.

Вход на урок по Face ID, журналы без оценок и учеба не ради аттестата
Какой будет школа будущего?

«57% учреждений образования тоже обеспечены данным оборудованием для того, чтобы больше преобладала пища, которая приготовлена на пару. Чтобы исключить по максимуму приготовление пищи в жаровых шкафах», – пояснил заместитель министра здравоохранения Беларуси, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Пилотный проект работает уже два учебных года. На новое меню перешли почти 80% школ Беларуси. К сентябрю изменения затронут и остальные учреждения страны. Главное, по мнению диетологов, приучить детей питаться правильно. Не только между уроками, но и вне школьных стен.

«Это культура здорового питания. Мы прекрасно понимаем, что ее надо прививать нашим учащимся, начиная фактически с первого класса. И поэтому с начала учебного года был запущен новый факультатив для школьников «Разговоры о культуре здорового питания»», – отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Премьер-министр страны следит за всеми изменениями в школьном питании. Результатами Роман Головченко доволен. Теперь, по его словам, все эксперименты завершены.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новое меню перешли почти 80% школ республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция «Обновим лес вместе» собрала в Беларуси десятки тысяч участников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2024
Mir24.TV Belarus
20.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика