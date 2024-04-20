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Премьер-министр Беларуси оценил питание школьников
20.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси оценил, как питаются школьники страны. В республике продолжают эксперименты с меню в учебных заведениях – с 1 сентября все школы перейдут на новый режим питания. Как поменяются блюда на обеденных столах, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Каждую вторую перемену в школе – прием пищи. Нетронутых тарелок практически не остается. Ученики выбирают себе меню сами.
«Анкетируем детей, что им нравится, что им не нравится, и от этого уже стараемся удовлетворить запрос детей. Если им не нравятся пельмени, мы меняем пельмени. Но, как показывает практика, пельмени они кушают с большой радостью», – рассказал заместитель директора по воспитательной работе гимназии №29 Минска Юрий Александрович.
На выбор теперь больше 300 новых блюд. От стандартных каш и котлет до шашлыка из курицы или сосисок. Акцент на сбалансированность и пользу. Блюда не жарятся, а готовятся на пару.
«57% учреждений образования тоже обеспечены данным оборудованием для того, чтобы больше преобладала пища, которая приготовлена на пару. Чтобы исключить по максимуму приготовление пищи в жаровых шкафах», – пояснил заместитель министра здравоохранения Беларуси, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.
Пилотный проект работает уже два учебных года. На новое меню перешли почти 80% школ Беларуси. К сентябрю изменения затронут и остальные учреждения страны. Главное, по мнению диетологов,
«Это культура здорового питания. Мы прекрасно понимаем, что ее надо прививать нашим учащимся, начиная фактически с первого класса. И поэтому с начала учебного года был запущен новый факультатив для школьников «Разговоры о культуре здорового питания»», – отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.
Премьер-министр страны следит за всеми изменениями в школьном питании. Результатами Роман Головченко доволен. Теперь, по его словам, все эксперименты завершены.
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На новое меню перешли почти 80% школ республики.
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