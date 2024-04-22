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Лукашенко назвал Архангельскую область давним и надежным партнером Беларуси
22.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наращивать товарооборот и развивать
В прошлом году товарооборот с регионом увеличился на 50% и составил 85 миллионов долларов, и это не предел, уверен Александр Лукашенко. Развивать сотрудничество президент предложил по нескольким направлениям. Это машиностроение, модернизация промышленных предприятий, строительство жилья. Отдельно президент остановился на логистике. Архангельская область – одна из ключевых точек для перевалки грузов на север.
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Президент республики предложил главе российского региона наращивать товарооборот и развивать импортозамещение.
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