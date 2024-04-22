Лукашенко назвал Архангельскую область давним и надежным партнером Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наращивать товарооборот и развивать импортозамещение предложил Александр Лукашенко губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому. Белорусский лидер назвал этот российский регион давним и очень надежным партнером республики.

«Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики, определяющие отечественную специализацию. Предлагаю обсуждать не единичные проекты, а сразу план наших действий, как принято говорить, «дорожную карту», пакетный подход по каждому направлению», – заявил Лукашенко.

В прошлом году товарооборот с регионом увеличился на 50% и составил 85 миллионов долларов, и это не предел, уверен Александр Лукашенко. Развивать сотрудничество президент предложил по нескольким направлениям. Это машиностроение, модернизация промышленных предприятий, строительство жилья. Отдельно президент остановился на логистике. Архангельская область – одна из ключевых точек для перевалки грузов на север.