Теперь известно, когда многим ИП придется открывать компанию: подписан закон о предпринимательской деятельности

Источник материала: ProBusiness



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Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Судя по основным положениям документа, о которых говорится в официальном сообщении, закон принят без особых изменений в сравнении с ранее опубликованным проектом.

Документ устанавливает обновленную архитектуру предпринимательства и предусматривает две категории, занимающиеся предпринимательской деятельностью: юридические и физические лица.

К юридическим лицам отнесены малые организации с численностью работающих до 100 человек, средние — до 250 сотрудников и крупные — свыше 250 человек. В категорию физических лиц включены ремесленники, владельцы агроэкоусадеб, самозанятые, индивидуальные предприниматели.

Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, будут определены правительством до 1 июля 2024 года. По видам деятельности, которые не войдут в планируемый перечень, с 1 октября 2024 года прекращается регистрация новых индивидуальных предпринимателей.

Также закон устанавливает обязанность перехода до 1 января 2026 года действующих индивидуальных предпринимателей в юридические лица. При этом для таких предпринимателей вводится упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.