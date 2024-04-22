ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Теперь известно, когда многим ИП придется открывать компанию: подписан закон о предпринимательской деятельности

22.04.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Судя по основным положениям документа, о которых говорится в официальном сообщении, закон принят без особых изменений в сравнении с ранее опубликованным проектом.

Документ устанавливает обновленную архитектуру предпринимательства и предусматривает две категории, занимающиеся предпринимательской деятельностью: юридические и физические лица.

К юридическим лицам отнесены малые организации с численностью работающих до 100 человек, средние — до 250 сотрудников и крупные — свыше 250 человек. В категорию физических лиц включены ремесленники, владельцы агроэкоусадеб, самозанятые, индивидуальные предприниматели.

Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, будут определены правительством до 1 июля 2024 года. По видам деятельности, которые не войдут в планируемый перечень, с 1 октября 2024 года прекращается регистрация новых индивидуальных предпринимателей.

Также закон устанавливает обязанность перехода до 1 января 2026 года действующих индивидуальных предпринимателей в юридические лица. При этом для таких предпринимателей вводится упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.

Закон предусматривает и новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат при реализации инвестпроектов с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Судя по основным положениям документа, о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назвал Архангельскую область давним и надежным партнером Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2024
Mir24.TV Belarus
22.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика