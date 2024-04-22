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Теперь известно, когда многим ИП придется открывать компанию: подписан закон о предпринимательской деятельности
22.04.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности,
Документ устанавливает обновленную архитектуру предпринимательства и предусматривает две категории, занимающиеся предпринимательской деятельностью: юридические и физические лица.
К юридическим лицам отнесены малые организации с численностью работающих до 100 человек, средние — до 250 сотрудников и крупные — свыше 250 человек. В категорию физических лиц включены ремесленники, владельцы агроэкоусадеб, самозанятые, индивидуальные предприниматели.
Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, будут определены правительством до 1 июля 2024 года. По видам деятельности, которые не войдут в планируемый перечень, с 1 октября 2024 года прекращается регистрация новых индивидуальных предпринимателей.
Также закон устанавливает обязанность перехода до 1 января 2026 года действующих индивидуальных предпринимателей в юридические лица. При этом для таких предпринимателей вводится упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
Закон предусматривает и новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат при реализации инвестпроектов с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса.
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