Лукашенко: За годы суверенитета почти миллион семей в Беларуси улучшили жилье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За годы существования суверенной Беларуси почти миллион семей улучшили жилье. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

«Сотни тысяч квартир построены с государственной поддержкой. Комфортные и современные. Если в 1995 году в благоустроенных квартирах и домах проживало немногим более половины населения, сегодня мы близко подходим к стопроцентному показателю (94%). Рост в полтора раза. При этом в сельской местности показатель увеличился не в полтора раза, а втрое», – подчеркнул президент.