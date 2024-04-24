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Лукашенко: За годы суверенитета почти миллион семей в Беларуси улучшили жилье

24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

За годы существования суверенной Беларуси почти миллион семей улучшили жилье. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

«Сотни тысяч квартир построены с государственной поддержкой. Комфортные и современные. Если в 1995 году в благоустроенных квартирах и домах проживало немногим более половины населения, сегодня мы близко подходим к стопроцентному показателю (94%). Рост в полтора раза. При этом в сельской местности показатель увеличился не в полтора раза, а втрое», – подчеркнул президент.

VII Всебелорусское народное собрание впервые проходит в новом конституционном статусе «высшего представительного органа народовластия». ВНС будет заниматься вопросами государственной важности, а также утверждать стратегические документы. Все решения собрания теперь станут обязательными для исполнения. Съезд в Минске собрал в среду представителей всех ветвей власти, сотрудников и руководителей предприятий, а также общественных активистов со всей страны. Заседание проходит под девизом «Время выбрало нас!».



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Теги: Минск
 
 
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Об этом президент Беларуси заявил во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания
 
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