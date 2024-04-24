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Лукашенко: За годы суверенитета почти миллион семей в Беларуси улучшили жилье
24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За годы существования суверенной Беларуси почти миллион семей улучшили жилье. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
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Об этом президент Беларуси заявил во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания
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