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Лукашенко: Беларусь занимает одну из ведущих позиций по доступности медуслуг

24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь занимает одну из лидирующих позиций в мире по доступности медицинских услуг для собственных граждан. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время заседания VII Всебелорусского народного собрания.

«За три десятилетия мы добились (без ложной скромности) невероятных результатов в сакральной теме рождения малышей», – отметил глава государства.

По его словам, Беларуси удалось сократить материнскую смертность более чем в шесть раз, а младенческую в 5,3 раза. Сейчас страна имеет одни из самых низких показателей по смертности среди данных групп населения в Европе и среди стран Содружества, отметил Лукашенко.

Лукашенко также рассказал о доходах белорусов. По его словам, в республике сейчас наблюдается низкий уровень социального расслоения населения по доходам.



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В республике удалось сократить материнскую смертность более чем в шесть раз, а младенческую в 5,3 раза, заявил президент.
 
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