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Лукашенко: Беларусь занимает одну из ведущих позиций по доступности медуслуг
24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь занимает одну из лидирующих позиций в мире по доступности медицинских услуг для собственных граждан. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время заседания VII Всебелорусского народного собрания.
По его словам, Беларуси удалось сократить материнскую смертность более чем в шесть раз, а младенческую в 5,3 раза. Сейчас страна имеет одни из самых низких показателей по смертности среди данных групп населения в Европе и среди стран Содружества, отметил Лукашенко.
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В республике удалось сократить материнскую смертность более чем в шесть раз, а младенческую в 5,3 раза, заявил президент.
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