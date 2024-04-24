Лукашенко рассказал о доходах белорусов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На счетах белорусов хранится почти 30 млрд белорусских рублей (или по $1 тысяче на каждого). Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Глава государства отметил, что Беларусь – страна с низким уровнем социального расслоения населения по доходам. Именно такой, как считает Александр Лукашенко, должна быть цивилизованная высокоразвитая страна – страна равных возможностей.

В Минске 24 апреля проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. ВНС будет заниматься вопросами государственной важности, а также утверждать стратегические документы. Все решения собрания теперь станут обязательными для исполнения.