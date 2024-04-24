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Лукашенко: Беларусь и Россия – образец союза суверенных народов

24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании выразил уверенность в том, что страна совместно с Россией – образец союза суверенных народов.

«И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников», – убежден глава государства.

Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что отношения стран – пример мирной и созидательной повестки.

«Абсолютно уверен, что примером мирной и созидательной повестки станут проверенные годами наши союзнические отношения Беларуси и России», – сказал президент Беларуси.

VII Всебелорусское народное собрание впервые проходит в новом конституционном статусе «высшего представительного органа народовластия». ВНС будет заниматься вопросами государственной важности, а также утверждать стратегические документы. Съезд Всебелорусского народного собрания проходит 24 апреля во Дворце республики в Минске. Заседание носит девиз «Время выбрало нас!».



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси подчеркнул, что отношения стран – пример мирной и созидательной повестки.
 
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