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Лукашенко: Беларусь и Россия – образец союза суверенных народов
24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании выразил уверенность в том, что страна совместно с Россией – образец союза суверенных народов.
Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что отношения стран – пример мирной и созидательной повестки.
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Президент Беларуси подчеркнул, что отношения стран – пример мирной и созидательной повестки.
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