Лукашенко: Беларусь и Россия – образец союза суверенных народов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании выразил уверенность в том, что страна совместно с Россией – образец союза суверенных народов.

«И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников», – убежден глава государства.

Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что отношения стран – пример мирной и созидательной повестки.

«Абсолютно уверен, что примером мирной и созидательной повестки станут проверенные годами наши союзнические отношения Беларуси и России», – сказал президент Беларуси.