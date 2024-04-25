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Всебелорусское народное собрание: какие задачи на будущее поставил Лукашенко?

25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всебелорусское народное собрание: какие задачи на будущее поставил Лукашенко?
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президента Беларуси Александра Лукашенко избрали на должность председателя VII Всебелорусского народного собрания. Оно началось сегодня в Минске. На него приехали почти 1200 делегатов. Глава государства рассказал о задачах страны на будущее, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В центре внимания – международная обстановка. В мире неспокойно. Контингент НАТО наращивает свое присутствие у белорусских границ. В планах: развернуть там группировку численностью 300 тысяч. Этакий пояс сдерживания, пояснил президент.

«Понять бы только, кого они собираются сдерживать. Мы по другую сторону границы, здесь, строим мирную жизнь: стены не возводим, окопы не роем. Но наше миролюбие не пацифизм. Я попрошу не путать. По мере роста угроз будем принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. Мы хотим жить на своей земле. Наш белорусский народ выстрадал это право, и мы его отдать никому не позволим», – заявил Лукашенко.

Президент уверен: развязка напряженной обстановки в мире будет драматичной, и организации, которые призваны этого не допустить – ООН, ОБСЕ и другие – бездействуют. Теряют актуальность и ряд интеграционных структур, заявил белорусский лидер. Будущее, по мнению Лукашенко, за ШОС, БРИКС и Союзным государством.

«Союзу Российской Федерации и Республики Беларусь удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах. И сейчас именно наше время. Сильные суверенные государства – сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции. Время подтолкнуло нас с россиянами к решению важнейшей задачи. Наше союзное строительство – образец союза суверенных народов», – подчеркнул президент.

Беларусь и Россия вместе добиваются технологической независимости. При этом сохраняют национальные интересы. Именно это укрепляет страны: диалог на равных и партнерские отношения.

«Настоящая мощь измеряется стремлением становиться лучше, делать мир лучше, принимать его национальное, конфессиональное, идеологическое многообразие, помогать тем, кто слабее. Безусловно, развиваясь в ситуации постоянного давления и агрессии, мы закалились», – добавил Лукашенко.

Вопреки многолетним санкциям, экономические показатели растут, как и доходы населения. Строятся школы и больницы, снижается материнская и детская смертность, экспорт в промышленности и сельском хозяйстве бьет рекорды, и достижения у страны не только земные, но и космические.

«Космос наш! И это не афоризм. Полет Марины Василевской – это символический аккорд. Это вершина, к которой мы шли с советских времен. Мы много и эффективно работали на космические программы, когда история освоения космоса еще только начиналась. Мы сохранили научные коллективы в годы суверенного развития и значительно продвинулись в космических технологиях сегодня», – отметил глава государства.

По его словам, именно в этом и заключается сила – в интеллекте и усердном труде. 2024-й объявлен в стране Годом качества. Белорусам предстоит превзойти самих себя.

Завтра Всебелорусское народное собрание продолжит свою работу. Среди документов, которые утвердят делегаты: Концепция нацбезопасности и Военная доктрина.



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Теги: Минск
 
 
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Работа съезда продолжится завтра. Среди документов, которые утвердят делегаты: Концепция нацбезопасности и Военная доктрина.
 
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