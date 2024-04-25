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Всебелорусское народное собрание: какие задачи на будущее поставил Лукашенко?
25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президента Беларуси
В центре внимания – международная обстановка. В мире неспокойно. Контингент НАТО наращивает свое присутствие у белорусских границ. В планах: развернуть там группировку численностью 300 тысяч. Этакий пояс сдерживания, пояснил президент.
Президент уверен: развязка напряженной обстановки в мире будет драматичной, и организации, которые призваны этого не допустить – ООН, ОБСЕ и другие – бездействуют. Теряют актуальность и ряд интеграционных структур, заявил белорусский лидер. Будущее, по мнению Лукашенко, за ШОС, БРИКС и Союзным государством.
Беларусь и Россия вместе добиваются технологической независимости. При этом сохраняют национальные интересы. Именно это укрепляет страны: диалог на равных и партнерские отношения.
Вопреки многолетним санкциям, экономические показатели растут, как и доходы населения. Строятся школы и больницы, снижается материнская и детская смертность, экспорт в промышленности и сельском хозяйстве бьет рекорды, и достижения у страны не только земные, но и космические.
По его словам, именно в этом и заключается сила – в интеллекте и усердном труде. 2024-й объявлен в стране Годом качества. Белорусам предстоит превзойти самих себя.
Завтра Всебелорусское народное собрание продолжит свою работу. Среди документов, которые утвердят делегаты: Концепция нацбезопасности и Военная доктрина.
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Работа съезда продолжится завтра. Среди документов, которые утвердят делегаты: Концепция нацбезопасности и Военная доктрина.
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