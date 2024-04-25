Делегаты ВНС утвердили Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину

Белорусский лидер потребовал строжайшего контроля во всех сферах: от информационной до военной. Добавил: любое упущение может привести к противостоянию. Для этого все готово. Европа взяла курс на активную милитаризацию.

«18 государств альянса, включая Польшу и страны Балтии, в текущем году намерены довести объемы военных ассигнований до уровня выше 2% от ВВП. Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в 2024 году впервые в истории блока составит около 1,2 триллиона евро. Кроме того, Брюсселем принято решение увеличить численность сил немедленного реагирования до 300 тысяч человек», – сообщил Лукашенко.

Это почти в четыре раза больше, чем сейчас. И основная часть контингента расположится на границах с Союзным государством. К тому же учения Североатлантического альянса в нескольких километрах от Беларуси стали традиционными и все более масштабными. По данным Госпогранкомитета, участились на этих участках и провокации.

«Мы фиксируем факты непрерывного ведения воздушной и космической разведки на восточном направлении со стороны западных государств. Задействован практически весь имеющийся арсенал стран НАТО. Вы должны знать, что с прошлого года в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации ОВС НАТО. В среднем это 40- 50 самолето-вылетов в неделю», – рассказал президент.

Ситуацией пользуются организаторы попытки госпереворота, заявил Александр Лукашенко. Она была предпринята в Беларуси после президентских выборов в 2020-м году. После чего главные зачинщики скрылись за границей.

«Призвали уничтожить Беларусь. Ради смены власти они действительно готовы на все. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план «Перамога 2.0». Акцент в нем делается на организации «национально-освободительного движения» на территории Беларуси. Мы этих «подпольщиков» выявляем», – рассказал Лукашенко.

Все эти угрозы, меры реагирования на них и взгляды страны на поддержание мира отразили в Концепции нацбезопасности и Военной доктрине. Над документами работали не только профильные эксперты. Как защищать национальные интересы, обсуждали все неравнодушные граждане. Учли пожелания религиозных конфессий, женского союза, партий и молодежи.