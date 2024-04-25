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Делегаты ВНС утвердили Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину
25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обстановка на границе, разведданные, потенциальные угрозы – эти темы принято обсуждать исключительно на совещаниях Совбеза и силового блока страны. Но на заседании Народного собрания президент подробно рассказал о ситуации вокруг Беларуси. Делегатам предстоит утвердить стратегические документы.
Белорусский лидер потребовал строжайшего контроля во всех сферах: от информационной до военной. Добавил: любое упущение может привести к противостоянию. Для этого все готово. Европа взяла курс на активную милитаризацию.
Это почти в четыре раза больше, чем сейчас. И основная часть контингента расположится на границах с Союзным государством. К тому же учения Североатлантического альянса в нескольких километрах от Беларуси стали традиционными и все более масштабными. По данным Госпогранкомитета, участились на этих участках и провокации.
Ситуацией пользуются организаторы попытки госпереворота, заявил Александр Лукашенко. Она была предпринята в Беларуси после президентских выборов в 2020-м году. После чего главные зачинщики скрылись за границей.
Все эти угрозы, меры реагирования на них и взгляды страны на поддержание мира отразили в Концепции нацбезопасности и Военной доктрине. Над документами работали не только профильные эксперты. Как защищать национальные интересы, обсуждали все неравнодушные граждане. Учли пожелания религиозных конфессий, женского союза, партий и молодежи.
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Над документами работали не только профильные эксперты. Учли пожелания религиозных конфессий, женского союза, партий и молодежи.
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