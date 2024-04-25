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Делегаты ВНС утвердили Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину

25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегаты ВНС утвердили Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Во второй день работы на Всебелорусском народном собрании утвердили Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину. Открыл заседание президент Александр Лукашенко. Накануне главу государства избрали председателем собрания. Какие акценты расставил белорусский лидер, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Обстановка на границе, разведданные, потенциальные угрозы – эти темы принято обсуждать исключительно на совещаниях Совбеза и силового блока страны. Но на заседании Народного собрания президент подробно рассказал о ситуации вокруг Беларуси. Делегатам предстоит утвердить стратегические документы.

Всебелорусское народное собрание
История, цифры и факты
«Вашингтон поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении. По замыслу на этой линии все должно полыхать», – заявил белорусский лидер.

Белорусский лидер потребовал строжайшего контроля во всех сферах: от информационной до военной. Добавил: любое упущение может привести к противостоянию. Для этого все готово. Европа взяла курс на активную милитаризацию.

«18 государств альянса, включая Польшу и страны Балтии, в текущем году намерены довести объемы военных ассигнований до уровня выше 2% от ВВП. Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в 2024 году впервые в истории блока составит около 1,2 триллиона евро. Кроме того, Брюсселем принято решение увеличить численность сил немедленного реагирования до 300 тысяч человек», – сообщил Лукашенко.

Это почти в четыре раза больше, чем сейчас. И основная часть контингента расположится на границах с Союзным государством. К тому же учения Североатлантического альянса в нескольких километрах от Беларуси стали традиционными и все более масштабными. По данным Госпогранкомитета, участились на этих участках и провокации.

«Мы фиксируем факты непрерывного ведения воздушной и космической разведки на восточном направлении со стороны западных государств. Задействован практически весь имеющийся арсенал стран НАТО. Вы должны знать, что с прошлого года в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации ОВС НАТО. В среднем это 40- 50 самолето-вылетов в неделю», – рассказал президент.

Ситуацией пользуются организаторы попытки госпереворота, заявил Александр Лукашенко. Она была предпринята в Беларуси после президентских выборов в 2020-м году. После чего главные зачинщики скрылись за границей.

«Призвали уничтожить Беларусь. Ради смены власти они действительно готовы на все. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план «Перамога 2.0». Акцент в нем делается на организации «национально-освободительного движения» на территории Беларуси. Мы этих «подпольщиков» выявляем», – рассказал Лукашенко.

Все эти угрозы, меры реагирования на них и взгляды страны на поддержание мира отразили в Концепции нацбезопасности и Военной доктрине. Над документами работали не только профильные эксперты. Как защищать национальные интересы, обсуждали все неравнодушные граждане. Учли пожелания религиозных конфессий, женского союза, партий и молодежи.



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Над документами работали не только профильные эксперты. Учли пожелания религиозных конфессий, женского союза, партий и молодежи.
 
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