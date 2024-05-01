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Размер прожиточного минимума вырос на 2,9% в Беларуси

01.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Размер прожиточного минимума вырос на 2,9% в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусов с 1 мая ждут изменения. Так, размер прожиточного минимума вырос на 2,9%, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Размер прожиточного минимума теперь составляет 418 белорусских рублей. Это почти 12 тысяч российских. От этой величины зависят многие выплаты.

Вырастут пособия при рождении ребенка. Теперь за первенца родителям выплатят 4187 белорусских рублей, это 120 тысяч российских. Увеличились и ежемесячные выплаты. Например, на воспитание ребенка до трех лет, пособие по уходу за инвалидом и другие надбавки. В том числе и пожилым.

«Это доплаты к пенсиям нашим пенсионерам, включая возрастные доплаты, это пособия по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также социальные пенсии, которые в основном выплачиваются инвалидам либо деткам с инвалидностью», – рассказала пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси Ольга Штин.

Пенсионеры могут открывать дачный сезон. С 1 мая действует льгота на проезд в электричках. Дорога на этом виде транспорта обойдется вполовину дешевле.

А выпускникам пора готовиться к прощанию со школой. Последние звонки для них прозвенят 25 мая. И уже через два дня начнется вступительная кампания. Сейчас самое время подготовить договор на целевое обучение в вузе. Это когда за учебу платит не государство или родители, а наниматель. Выбирать будущие места работы абитуриенты могут уже сейчас.



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Кроме того, с 1 мая начала действовать льгота для пенсионеров на проезд в электричках. Дорога на этом виде транспорта обойдется вполовину дешевле.
 
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