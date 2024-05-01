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Размер прожиточного минимума вырос на 2,9% в Беларуси
01.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусов с 1 мая ждут изменения. Так,
Размер прожиточного минимума теперь составляет 418 белорусских рублей. Это почти 12 тысяч российских. От этой величины зависят многие выплаты.
Вырастут пособия при рождении ребенка. Теперь за первенца родителям выплатят 4187 белорусских рублей, это 120 тысяч российских. Увеличились и ежемесячные выплаты. Например, на воспитание ребенка до трех лет, пособие по уходу за инвалидом и другие надбавки. В том числе и пожилым.
Пенсионеры могут открывать дачный сезон. С 1 мая действует льгота на проезд в электричках. Дорога на этом виде транспорта обойдется вполовину дешевле.
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Кроме того, с 1 мая начала действовать льгота для пенсионеров на проезд в электричках. Дорога на этом виде транспорта обойдется вполовину дешевле.
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