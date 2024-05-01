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Играющих в рапсовом поле лосят сняли на камеру в Беларуси

01.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Май в Беларуси стартовал с жары. На термометрах – плюс 26. В Минске солнечно и без осадков, сообщает «МИР 24».

Оценили погоду даже животные. В Брестской области пара лосят вышла из тени деревьев. В рапсовом поле они решили не полакомиться свежими растениями, а поиграть. В лучах солнца парнокопытные устроили догонялки и совсем не обращали внимания на машины, которые проезжали по трассе.



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Теги: Минск
 
 
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В лучах солнца парнокопытные устроили догонялки и совсем не обращали внимания на машины, которые проезжали по трассе.
 
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