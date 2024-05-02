Лучшие рабочие династии Беларуси наградили 1 Мая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работники фабрик, заводов и предприятий Беларуси вместе отмечают Праздник труда. Маевка проходит ежегодно. Ради этого многие приехали из разных уголков страны. Одна из традиций праздника – возложение цветов у стелы «Минск – город-герой», сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Сельское хозяйство объединило всю семью – целых 26 человек. Династия из Брестской области уже несколько поколений не меняет свой профиль. В списке семейных профессий: водители, полеводы, повара, рабочие, операторы, специалисты по кадрам и зампредседатель колхоза. В династии есть и свои герои – руководитель полеводческой бригады, которого отметили высшей наградой в СССР за трудовые заслуги.

«Мой дедушка Дубинко Михаил Калистратович, ему присвоено звание Героя социалистического труда. Он был награжден орденом Ленина с золотой медалью серпа и молота», – поделился главный инженер сельхозпредприятия Сергей Илюкевич.

Хозяйство попало на республиканскую доску почета этого года. Поэтому ради торжественной встречи взяли выходной. Но завтра снова вернутся в поле. Живут все в одном районе и в город переезжать не собираются.

«В городе жить нет, это не мое, это не наше. Мы привыкли жить в деревне, мы выросли в деревне. У меня четверо деток, все мне дружно помогают. Мы все одна семья и все работаем на земле. Сын мой тоже заканчивает университет и тоже ко мне сейчас приходит на работу», – отметила бухгалтер сельхозпредприятия Татьяна Верусь.