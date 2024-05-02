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Лучшие рабочие династии Беларуси наградили 1 Мая

02.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие рабочие династии Беларуси наградили 1 Мая
 Фото: МТРК «Мир»

Работники фабрик, заводов и предприятий Беларуси вместе отмечают Праздник труда. Маевка проходит ежегодно. Ради этого многие приехали из разных уголков страны. Одна из традиций праздника – возложение цветов у стелы «Минск – город-герой», сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Сельское хозяйство объединило всю семью – целых 26 человек. Династия из Брестской области уже несколько поколений не меняет свой профиль. В списке семейных профессий: водители, полеводы, повара, рабочие, операторы, специалисты по кадрам и зампредседатель колхоза. В династии есть и свои герои – руководитель полеводческой бригады, которого отметили высшей наградой в СССР за трудовые заслуги.

«Мой дедушка Дубинко Михаил Калистратович, ему присвоено звание Героя социалистического труда. Он был награжден орденом Ленина с золотой медалью серпа и молота», – поделился главный инженер сельхозпредприятия Сергей Илюкевич.

Хозяйство попало на республиканскую доску почета этого года. Поэтому ради торжественной встречи взяли выходной. Но завтра снова вернутся в поле. Живут все в одном районе и в город переезжать не собираются.

«В городе жить нет, это не мое, это не наше. Мы привыкли жить в деревне, мы выросли в деревне. У меня четверо деток, все мне дружно помогают. Мы все одна семья и все работаем на земле. Сын мой тоже заканчивает университет и тоже ко мне сейчас приходит на работу», – отметила бухгалтер сельхозпредприятия Татьяна Верусь.

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В экономике страны занято более четырех миллионов человек. Это больше 45% населения. Среди них большинство – женщины. Люди пенсионного возраста тоже продолжают работать и обучать начинающих специалистов.

«Очень много молодежи, очень много людей, которые заняты производством. Но сегодня праздник и они имеют возможность прийти, повстречаться, пожать своим друзьям руку. Очень много ветеранов, которые с честью отработали и сегодня находятся на заслуженном отпуске. Сегодня праздник для всех. Мы это увидим», – рассказала председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

С поиском работы молодежи помогает государство. Например, в этом году на республиканской ярмарке вакансий предложили более 34 тысяч рабочих мест.

«Имеем определенные наработки для того, чтобы продолжать совершенствовать трудовое законодательство. В первую очередь, это такие более гибкие условия, комфортные для трудовых отношений, в части семей, воспитывающих детей и, что сегодня очень важно, условия по совершенствованию контрактной формы найма», – рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко.

По данным Белорусского статистического комитета, больше 98% специалистов работают на одном месте. Чаще это компании промышленности, торговли, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.



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Теги: Минск
 
 
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Праздник труда вместе отмечают работники фабрик, заводов и предприятий республики.
 
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