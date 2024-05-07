|
Бывшая узница концлагеря поделилась воспоминаниями о годах войны
07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Великая Отечественная война оставила отпечаток в судьбах десятков миллионов людей. Жительница Минска Майя Мясоедова в четыре года вместе с матерью попала в концлагерь, передает корреспондент «МИР 24» Алиной Трус.
В этом возрасте Майю Мясоедову застала война. Почти сразу ее вместе с матерью и сестрой отправили в
В лагере погибли 20 тысяч человек. Их отправляли в душегубки, травили газом, морили голодом. Издевались и над детьми. Майя вспоминает, как фашисты в прямом смысле выкачивали кровь.
Концлагерь на Широкой был и сборным пунктом для будущих узников Тростенца и Аушвица, бесплатной рабочей силой для Германии. Майе удалось выжить. Она попала в детский дом.
«Мы и дружили, и дрались, и спортом занимались. В общем, у нас ни одной минуты свободной не было. Игры такие были: лапта, голубой пакет. Мы ходили в лес», – рассказала бывшая узница концлагеря Майя Мясоедова.
Майя и сестра Алла попали в разные детдома. Встретиться смогли спустя десять лет. Тогда девочки уже оканчивали школу. Майе Мясоедовой – 87. Своих детей у нее нет. Растит внуков и правнуков сестры. Но память о войне всегда с ней. На руках остались следы от пыток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лагере в Минске погибли 20 тысяч человек. Их отправляли в душегубки, травили газом, морили голодом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)