ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бывшая узница концлагеря поделилась воспоминаниями о годах войны

07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бывшая узница концлагеря поделилась воспоминаниями о годах войны
 Фото: МТРК «Мир»

Великая Отечественная война оставила отпечаток в судьбах десятков миллионов людей. Жительница Минска Майя Мясоедова в четыре года вместе с матерью попала в концлагерь, передает корреспондент «МИР 24» Алиной Трус.

В этом возрасте Майю Мясоедову застала война. Почти сразу ее вместе с матерью и сестрой отправили в концентрационный лагерь. Он находился в Минске на улице Широкой. Там семью разъединили.

«Когда меня разлучали с мамой, мама держала на руках Аллку, ей было три годика. Я как уцепилась в маму. Немец отрывал меня, у меня истерика была. Я кричала, я плакала. Я поняла, что меня уже разлучают с мамой, что я никогда маму не увижу», – рассказала бывшая узница концлагеря Майя Мясоедова.

В лагере погибли 20 тысяч человек. Их отправляли в душегубки, травили газом, морили голодом. Издевались и над детьми. Майя вспоминает, как фашисты в прямом смысле выкачивали кровь.

«К нам приходил часто СД офицер. Выстраивал нас. У него была такая указочка, как плетка. Выбирали беленьких. А я белоснежная была», – рассказала бывшая узница концлагеря Майя Мясоедова.

Концлагерь на Широкой был и сборным пунктом для будущих узников Тростенца и Аушвица, бесплатной рабочей силой для Германии. Майе удалось выжить. Она попала в детский дом.

«Мы и дружили, и дрались, и спортом занимались. В общем, у нас ни одной минуты свободной не было. Игры такие были: лапта, голубой пакет. Мы ходили в лес», – рассказала бывшая узница концлагеря Майя Мясоедова.

Майя и сестра Алла попали в разные детдома. Встретиться смогли спустя десять лет. Тогда девочки уже оканчивали школу. Майе Мясоедовой – 87. Своих детей у нее нет. Растит внуков и правнуков сестры. Но память о войне всегда с ней. На руках остались следы от пыток.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лагере в Минске погибли 20 тысяч человек. Их отправляли в душегубки, травили газом, морили голодом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Программу по стабилизации цен утвердили в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2024
Mir24.TV Belarus
08.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика