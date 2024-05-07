Бывшая узница концлагеря поделилась воспоминаниями о годах войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Великая Отечественная война оставила отпечаток в судьбах десятков миллионов людей. Жительница Минска Майя Мясоедова в четыре года вместе с матерью попала в концлагерь, передает корреспондент «МИР 24» Алиной Трус.

В этом возрасте Майю Мясоедову застала война. Почти сразу ее вместе с матерью и сестрой отправили в концентрационный лагерь . Он находился в Минске на улице Широкой. Там семью разъединили.

«Когда меня разлучали с мамой, мама держала на руках Аллку, ей было три годика. Я как уцепилась в маму. Немец отрывал меня, у меня истерика была. Я кричала, я плакала. Я поняла, что меня уже разлучают с мамой, что я никогда маму не увижу», – рассказала бывшая узница концлагеря Майя Мясоедова.

В лагере погибли 20 тысяч человек. Их отправляли в душегубки, травили газом, морили голодом. Издевались и над детьми. Майя вспоминает, как фашисты в прямом смысле выкачивали кровь.