Программу по стабилизации цен утвердили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правительство Беларуси утвердило программу действий по регулированию стоимости продуктов на этот год. В документе закрепили не только диапазон допустимых наценок, но и другие правила игры на рынке. Работать будут в связке с Госконтролем, передает телеканал «МИР 24».

«Будем совершенствовать подходы по регулированию доминантов и монополистов в сфере их ценообразования, и некоторые подходы будут более ужесточены. Работа такая уже началась. В целом, конечно, сохранится та направленность, которая позволила в прошлом году добиться стабилизации цен», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Регулировать цены в Беларуси начали в 2022 году из-за роста инфляции, и нынешняя программа – третья по счету. Она должна способствовать росту количества отечественных товаров в магазинах и стимулировать импортозамещение. В этот раз к работе подключат облисполкомы, депутатов и общество. Мониторинг будет направлен скорее на профилактику. Цель – не наказать нарушителей, а предупредить. Будут выдавать рекомендации, а вот за их невыполнение уже привлекут к ответственности.

«Самая жесткая мера – это приостановление деятельности торговых объектов. Динамика здесь с точки зрения соблюдения дисциплины ценовой, она положительная. Если в 22-ом году мы выявляли такие нарушения в четверти проверяемых объектов, то в прошлом году только 12% субъектов хозяйствования из подвергнутых контрольно-аналитическим мероприятиям такие нарушения допускали», – проинформировал заместитель председателя комитета госконтроля Беларуси Андрей Лобович.

В целом ситуация с ценами в стране стабильная. Инфляция не превышает допустимых пределов. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.