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Программу по стабилизации цен утвердили в Беларуси
07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Правительство Беларуси утвердило программу действий по
«Будем совершенствовать подходы по регулированию доминантов и монополистов в сфере их ценообразования, и некоторые подходы будут более ужесточены. Работа такая уже началась. В целом, конечно, сохранится та направленность, которая позволила в прошлом году добиться стабилизации цен», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.
Регулировать цены в Беларуси начали в 2022 году из-за роста инфляции, и нынешняя программа – третья по счету. Она должна способствовать росту количества отечественных товаров в магазинах и стимулировать импортозамещение. В этот раз к работе подключат облисполкомы, депутатов и общество. Мониторинг будет направлен скорее на профилактику. Цель – не наказать нарушителей, а предупредить. Будут выдавать рекомендации, а вот за их невыполнение уже привлекут к ответственности.
В целом ситуация с ценами в стране стабильная. Инфляция не превышает допустимых пределов. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
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Регулировать цены в Беларуси начали в 2022 году из-за роста инфляции.
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