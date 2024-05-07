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Медикам Беларуси увеличили доплаты и надбавки

07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медикам Беларуси увеличили доплаты и надбавки
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси увеличили доплаты врачам и медперсоналу. Повышение коснется специалистов как в городах, так и в сельской местности. Кому и за что будут положены надбавки, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Радиус обслуживания участка у меня до самой крайней точки – 14 километров. Совмещаем два в одном, то есть и для здоровья, и помощь людям оказывается», –поделилась фельдшер-акушерка Слободского фельдшерско-акушерского пункта Светлана Климович.

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Фельдшерско-акушерский пункт сейчас востребован – начался дачный сезон. За пару часов фельдшеру нужно успеть по нескольким адресам. Велосипед для скорости и удобства. На одной ручке сумка с медикаментами, на второй – кардиограф. Пациенты ждут и дома, и у здания медпункта.

В день на приеме в ФАП около 15 человек. Семья Маз пришла в расширенном составе. Бабушка помогает смотреть за внуками, но сегодня и она приболела: жалуется на давление. Поэтому молодая мама по очереди отводит детей в кабинет.

«Сейчас у нас профосмотр, который нужно проходить через месяц. Мы пришли, нам 10 месяцев. А с другим сыном – кашляет. В сад не ходим, горло красное. Проблемы немножко», –рассказала местная жительница Мария Маз.

Работа напряженная. В таком ритме Светлана Владимировна работает уже 37 лет. Это ее первое и единственное место работы. Дочка династию продолжила. Ушла в педиатрию. Надбавка пойдет в семейный бюджет.

«Каждый медик будет рад этой новости. Кто знает, а кто еще не знает о нашем повышении – 40%. У меня один только вопрос, одна проблема – дочке квартира. Так что это же, естественно, все пойдет туда», – рассказала Светлана Климович.

Повышенные надбавки за май получат не только фельдшеры. Выплаты также положены врачам общей практики, помощникам врачей, медсестрам и другому медперсоналу.

«У нас где-то около 20% медицинских работников работает на селе. Поэтому 20% и будут получать указанные надбавки. Будем надеяться, что это поможет закрепить специалистов на селе», – пояснила главный врач Центральной районной больницы г. Столбцы Инесса Дударевич.

Медики в городе тоже ощутили изменения в работе. Список высокотехнологичных операций расширили. В регионе появятся новые медуслуги для пациентов. Ради обследования не нужно будет ехать в столицу, а значит, станет больше поводов поощрить местных сотрудников.



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Повышение коснется специалистов как в городах, так и в сельской местности.
 
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