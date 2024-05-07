Медикам Беларуси увеличили доплаты и надбавки

«Сейчас у нас профосмотр, который нужно проходить через месяц. Мы пришли, нам 10 месяцев. А с другим сыном – кашляет. В сад не ходим, горло красное. Проблемы немножко», –рассказала местная жительница Мария Маз.

Работа напряженная. В таком ритме Светлана Владимировна работает уже 37 лет. Это ее первое и единственное место работы. Дочка династию продолжила. Ушла в педиатрию. Надбавка пойдет в семейный бюджет.

«Каждый медик будет рад этой новости. Кто знает, а кто еще не знает о нашем повышении – 40%. У меня один только вопрос, одна проблема – дочке квартира. Так что это же, естественно, все пойдет туда», – рассказала Светлана Климович.

Повышенные надбавки за май получат не только фельдшеры. Выплаты также положены врачам общей практики, помощникам врачей, медсестрам и другому медперсоналу.

«У нас где-то около 20% медицинских работников работает на селе. Поэтому 20% и будут получать указанные надбавки. Будем надеяться, что это поможет закрепить специалистов на селе», – пояснила главный врач Центральной районной больницы г. Столбцы Инесса Дударевич.

Медики в городе тоже ощутили изменения в работе. Список высокотехнологичных операций расширили. В регионе появятся новые медуслуги для пациентов. Ради обследования не нужно будет ехать в столицу, а значит, станет больше поводов поощрить местных сотрудников.