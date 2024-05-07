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Медикам Беларуси увеличили доплаты и надбавки
07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси увеличили доплаты врачам и медперсоналу. Повышение коснется специалистов как в городах, так и в сельской местности. Кому и за что будут положены надбавки, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Радиус обслуживания участка у меня до самой крайней точки – 14 километров. Совмещаем два в одном, то есть и для здоровья, и помощь людям оказывается», –поделилась фельдшер-акушерка Слободского фельдшерско-акушерского пункта Светлана Климович.
В день на приеме в ФАП около 15 человек. Семья Маз пришла в расширенном составе. Бабушка помогает смотреть за внуками, но сегодня и она приболела: жалуется на давление. Поэтому молодая мама по очереди отводит детей в кабинет.
«Сейчас у нас профосмотр, который нужно проходить через месяц. Мы пришли, нам 10 месяцев. А с другим сыном – кашляет. В сад не ходим, горло красное. Проблемы немножко», –рассказала местная жительница Мария Маз.
Работа напряженная. В таком ритме Светлана Владимировна работает уже 37 лет. Это ее первое и единственное место работы. Дочка династию продолжила. Ушла в педиатрию. Надбавка пойдет в семейный бюджет.
«Каждый медик будет рад этой новости. Кто знает, а кто еще не знает о нашем повышении – 40%. У меня один только вопрос, одна проблема – дочке квартира. Так что это же, естественно, все пойдет туда», – рассказала Светлана Климович.
Повышенные надбавки за май получат не только фельдшеры. Выплаты также положены врачам общей практики, помощникам врачей, медсестрам и другому медперсоналу.
Медики в городе тоже ощутили изменения в работе. Список высокотехнологичных операций расширили. В регионе появятся новые медуслуги для пациентов. Ради обследования не нужно будет ехать в столицу, а значит, станет больше поводов поощрить местных сотрудников.
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Повышение коснется специалистов как в городах, так и в сельской местности.
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