Путин поздравил белорусов с Днем Победы и отметил их вклад в безопасность Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание в честь Дня Победы в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко. В нем российский лидер отметил активное участие Минска в укреплении безопасности Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Путин напомнил, что День Победы является священным праздником, как для россиян, так и для белорусов. В этот день оба народа воздают дань благодарности и уважения поколению победителей-фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников тыла.

«Память об их мужестве, самоотверженности и, конечно, о неисчислимых жертвах, которые пришлось принести ради Победы, навсегда останется в наших сердцах. К сожалению, сегодня в мире немало тех, кто не только оправдывает кровавые злодеяния гитлеровцев и их пособников, но и целенаправленно пестует их идейных наследников, которые совершают не менее тяжкие преступления», – процитировали слова российского лидера в пресс-службе Лукашенко.