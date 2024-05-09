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Путин поздравил белорусов с Днем Победы и отметил их вклад в безопасность Союзного государства

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание в честь Дня Победы в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко. В нем российский лидер отметил активное участие Минска в укреплении безопасности Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Путин напомнил, что День Победы является священным праздником, как для россиян, так и для белорусов. В этот день оба народа воздают дань благодарности и уважения поколению победителей-фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников тыла.

«Память об их мужестве, самоотверженности и, конечно, о неисчислимых жертвах, которые пришлось принести ради Победы, навсегда останется в наших сердцах. К сожалению, сегодня в мире немало тех, кто не только оправдывает кровавые злодеяния гитлеровцев и их пособников, но и целенаправленно пестует их идейных наследников, которые совершают не менее тяжкие преступления», – процитировали слова российского лидера в пресс-службе Лукашенко.

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Путин также добавил, что Россия высоко ценит активные действия Беларуси, направленные на укрепление безопасности Союзного государства. Кроме того, для Москвы очень важна неизменная поддержка со стороны Минска. В связи с этим российский лидер выразил уверенность, что народы двух стран и дальше будут сохранять добрые традиции братской дружбы и взаимовыручки, завещанные отцами и дедами. Это, по мнению главы России, поможет им с честью преодолеть любые трудности и испытания.

Всем проживающим в Беларуси ветеранам Великой Отечественной войны Путин передал слова искренней признательности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Ранее Александр Лукашенко направил поздравления с Днем Победы лидерам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народам Грузии, Молдовы и Украины. В поздравительном послании Владимиру Путину он отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России.



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Теги: Минск
 
 
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Российский лидер напомнил, что 9 Мая является священным праздником, как для России, так и для Беларуси.
 
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