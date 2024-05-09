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Международная акция «Память сердца». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Телеканалы «МИР» и «МИР 24» в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводят международную акцию «Память сердца». В Минске проходит традиционная акция «Беларусь помнит!». В прямом эфире – торжественные мероприятия, посвященные празднику, репортажи из стран СНГ и Грузии.
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В Минске проходит традиционная акция «Беларусь помнит!» в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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