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Международная акция «Память сердца». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Телеканалы «МИР» и «МИР 24» в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводят международную акцию «Память сердца». В Минске проходит традиционная акция «Беларусь помнит!». В прямом эфире – торжественные мероприятия, посвященные празднику, репортажи из стран СНГ и Грузии.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит традиционная акция «Беларусь помнит!» в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
 
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