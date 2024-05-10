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Тысячи белорусов отметили День Победы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»
10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Около 60 тысяч человек
79 единиц техники военного времени на улицах Бреста. Ровно столько лет назад Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне. В колонне – мотоциклы, раритетные УАЗы и танк. Парад такого масштаба здесь прошел впервые за несколько лет.
К шествию присоединились жители и гости города. У многих в руках – портреты родственников – участников Великой Отечественной. Слова благодарности в первую очередь услышали ветераны, узники концлагерей, блокадники, труженики тыла и партизаны. Они вспоминают военные годы.
«Вот уж по истине «со слезами на глазах». Я уже всплакнула, это радость, это счастье, что мы бережем нашу дорогую Беларусь», – добавила участница Великой Отечественной войны Таисия Козырь-Павловская.
Конечная точка парада – Брестская крепость. В 1941-м знаменитая цитадель первой приняла на себя удар фашистских захватчиков. Ее защитники держали оборону около месяца. Память погибших здесь традиционно почтили минутой молчания. Возложили цветы к вечному огню и мемориальным плитам крепости-героя.
А после концертная программа. Ее открыли 10 хоров из Беларуси и России. Песни военных лет зазвучали в исполнении юношей и девушек. Праздник в городе на Западном Буге продолжится до позднего вечера. И завершится красочным салютом над цитаделью.
В Брестской области сейчас живут 129 ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в стране их более тысячи.
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Слова благодарности услышали ветераны, узники концлагерей, блокадники, труженики тыла и партизаны.
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