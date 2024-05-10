Тысячи белорусов отметили День Победы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около 60 тысяч человек отметили День Победы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Это памятное место, защитники которого первыми приняли на себя удар Великой Отечественной войны. Их память почтили митингом-реквиемом, а предшествовал ему масштабный парад. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская узнала подробности.

79 единиц техники военного времени на улицах Бреста. Ровно столько лет назад Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне. В колонне – мотоциклы, раритетные УАЗы и танк. Парад такого масштаба здесь прошел впервые за несколько лет.

К шествию присоединились жители и гости города. У многих в руках – портреты родственников – участников Великой Отечественной. Слова благодарности в первую очередь услышали ветераны, узники концлагерей, блокадники, труженики тыла и партизаны. Они вспоминают военные годы.

«Погнали нас всех на палубу, чтобы в Германию отправить. Мама очень плакала, потому что мы один другого меньше, кушать нечего, все вокруг нее кружимся и не знаем. И она так не хотела. А немец сказал: «Не поедете – мы мать расстреляем, а вы будете на нас работать. Я своим внукам и детям говорю: «Помните этот день, берегите этот день!» – отметила участница Великой Отечественной войны Вера Латыпова.

«Вот уж по истине «со слезами на глазах». Я уже всплакнула, это радость, это счастье, что мы бережем нашу дорогую Беларусь», – добавила участница Великой Отечественной войны Таисия Козырь-Павловская.

Конечная точка парада – Брестская крепость. В 1941-м знаменитая цитадель первой приняла на себя удар фашистских захватчиков. Ее защитники держали оборону около месяца. Память погибших здесь традиционно почтили минутой молчания. Возложили цветы к вечному огню и мемориальным плитам крепости-героя.

«Для нашего поколения это день памяти, день торжества мирной жизни, день любви, день смирения. То есть это день, который мы чтим, помним», – поделилась гостья праздника.

«Это место славы и геройства, где отдал жизнь любой уважающий себя солдат и мужчина», – отметила еще одна гостья мероприятия.

А после концертная программа. Ее открыли 10 хоров из Беларуси и России. Песни военных лет зазвучали в исполнении юношей и девушек. Праздник в городе на Западном Буге продолжится до позднего вечера. И завершится красочным салютом над цитаделью.

В Брестской области сейчас живут 129 ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в стране их более тысячи.