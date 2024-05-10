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Иностранные туристы приехали в Беларусь на День Победы

10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Иностранные туристы приехали в Беларусь на День Победы
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси отпраздновали День Победы. В страну приехали иностранные туристы. Они поделились впечатлениями от праздника и воссозданной атмосферы тех лет. В парках Минска воссоздали старый город – до- и послевоенный. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Мастер-класс по танцам военных лет. Хореографы приглашают на сцену любителей. На обучение всего несколько минут.

«Когда современные танцы больше сейчас вижу какой-то хип-хоп, резкие, быстрые движения. А здесь такое очень теплое, нежное. Мне очень понравилось», – рассказала студентка из Минска Алина Карпович.

Группа каратистов из Татарстана в белорусскую столицу приехала на соревнования. Но ради праздника тренер в качестве исключения разрешил нарушить спортивный режим.

«Танец вообще феноменальный. Волновался, как в первый раз. Недавно смотрел фильм про войну, когда действительно вот этот антураж, эти танцы окунули немножко туда. Очень приятно», – поделился тренер по карате Алексей Ревин.

Иностранные туристы приехали оценить белорусский праздник за тысячи километров. Юе Юйчжень из китайского Баотоу в Минске гостит у дочери, которая после обучения осталась работать в Беларуси.

«Я приехала в Беларусь специально на День Победы. Прекрасная атмосфера, очень просторно: можно погулять и покушать. Уже попробовала шашлык и глинтвейн – очень вкусно», – рассказал турист из Китая Юе Юйчжень.

«Мне кажется этот праздник очень прекрасный. И эти выступления. Такие девушки, люди очень добрые. Мне очень нравится». – отметила жительница Минска Ли Мэн.

«Поэтому мы чтим это все. На сердце такая радость. Эмоции самые-самые положительные», – добавила жительница Минска Татьяна Данилкович.

Сельское караоке, советская управдом и мороженщица, стенды с афишами и газеты, которым больше 70 лет часть еще одной новой праздничной площадки. Здесь воссоздан Минск послевоенный.

«Мы привлекали историков, брали у них консультации, потому что хотелось сделать максимально правдоподобно. Очень трепетно мы, конечно, подошли к созданию квартиры. На этой площадке именно квартира является монументальной и самой значимой», – сказала режиссер-постановщик Арина Помолова.

Минчане и гости в этот день вспоминают истории своих предков. Ольга Альшанская Беларусь считает своей родиной. Каждое 9 Мая посещает новые исторические места. Была в Бресте, теперь приехала в Минск.

«Сейчас стою со слезами на глазах. Сейчас расплачусь. Для меня это все близко, потому что моя родная бабушка оставила дневник своей жизни. В нем было описано все, что происходило со слов очевидца. Мой дедушка как раз в Беларуси служил. И, к сожалению, попал здесь в плен. И практически всю войну пробыл в плену», – добавила турист из России Ольга Альшанская.

Исторические локации в День Победы расположены по всему городу. С реквизитом помогают увлеченные минчане. Например, семья врачей в качестве хобби выбрала реконструкцию. Собирают медицинские экспонаты отражение работы и быта людей в тяжелые 1940-е.

«Форму шили под заказ. Форма на мне – копия формы военврача третьего ранга, которая соответствовала званию капитана Красной армии. Эта кружка, например, принадлежала красноармейцу, настоящему красноармейцу. К сожалению, безымянному». – отметил врач, реконструктор Дмитрий Плакса.

Главная площадка города у Дворца спорта. Концерты и ярмарка с современными угощениями привлекли и минчан, и туристов. Самой популярной стала полевая кухня и шашлык.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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