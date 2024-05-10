Иностранные туристы приехали в Беларусь на День Победы

«Танец вообще феноменальный. Волновался, как в первый раз. Недавно смотрел фильм про войну, когда действительно вот этот антураж, эти танцы окунули немножко туда. Очень приятно», – поделился тренер по карате Алексей Ревин.

Иностранные туристы приехали оценить белорусский праздник за тысячи километров. Юе Юйчжень из китайского Баотоу в Минске гостит у дочери, которая после обучения осталась работать в Беларуси.

«Я приехала в Беларусь специально на День Победы. Прекрасная атмосфера, очень просторно: можно погулять и покушать. Уже попробовала шашлык и глинтвейн – очень вкусно», – рассказал турист из Китая Юе Юйчжень.

«Мне кажется этот праздник очень прекрасный. И эти выступления. Такие девушки, люди очень добрые. Мне очень нравится». – отметила жительница Минска Ли Мэн.

«Поэтому мы чтим это все. На сердце такая радость. Эмоции самые-самые положительные», – добавила жительница Минска Татьяна Данилкович.

Сельское караоке, советская управдом и мороженщица, стенды с афишами и газеты, которым больше 70 лет часть еще одной новой праздничной площадки. Здесь воссоздан Минск послевоенный.