День Победы в Минске: кульминацией праздника стали гала-концерт и салют

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Масштабные народные гуляния в День Победы прошли по всему Минску . А кульминацией праздника стали гала-концерт и салют, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На Октябрьской площади многолюдно и шумно. Собрались сотни минчан и гостей города. Это самый центр столицы и главная развлекательная площадка. День Победы здесь отмечают масштабным гала-концертом. Название у программы символичное – «В девять часов вечера после войны». На сцену вышли народные артисты, оперные солисты и звезды белорусской эстрады. Исполнили песни военных лет, современные и народные композиции. Пришедшие гости танцевали и подпевали.