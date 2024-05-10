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День Победы в Минске: кульминацией праздника стали гала-концерт и салют
10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Октябрьской площади многолюдно и шумно. Собрались сотни минчан и гостей города. Это самый центр столицы и главная развлекательная площадка. День Победы здесь отмечают масштабным гала-концертом. Название у программы символичное – «В девять часов вечера после войны». На сцену вышли народные артисты, оперные солисты и звезды белорусской эстрады. Исполнили песни военных лет, современные и народные композиции. Пришедшие гости танцевали и подпевали.
Многие в этот день уехали за город. На Кургане славы ко Дню Победы зажгли подсветку с символикой страны. Транслировали на склонах мемориального комплекса и историческую хронику. Показали кадры времен Великой Отечественной и послевоенных лет.
А главный завершающий аккорд праздничного дня – залпы салюта. Он прогремел в 10 точках Минска. Уже традиционно небо окрасили в цвета белорусского флага.
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Залпы дали в 10 точках Минска. Уже традиционно небо окрасили в цвета белорусского флага.
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