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День Победы в Минске: кульминацией праздника стали гала-концерт и салют

10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Победы в Минске: кульминацией праздника стали гала-концерт и салют
 Фото: МТРК «Мир»

Масштабные народные гуляния в День Победы прошли по всему Минску. А кульминацией праздника стали гала-концерт и салют, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На Октябрьской площади многолюдно и шумно. Собрались сотни минчан и гостей города. Это самый центр столицы и главная развлекательная площадка. День Победы здесь отмечают масштабным гала-концертом. Название у программы символичное – «В девять часов вечера после войны». На сцену вышли народные артисты, оперные солисты и звезды белорусской эстрады. Исполнили песни военных лет, современные и народные композиции. Пришедшие гости танцевали и подпевали.

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«Отличное настроение, замечательный праздник, спасибо нашим предкам за Победу, за то, что мы имеем мирное небо»; «Это очень важный, очень дорогой для всех праздник, священный праздник. Пришли всей семьей»; «Пришли на этот концерт великолепный, посмотреть, как выступают молодые парни, чтобы почувствовать настроение праздника», – поделились гости мероприятия.

Многие в этот день уехали за город. На Кургане славы ко Дню Победы зажгли подсветку с символикой страны. Транслировали на склонах мемориального комплекса и историческую хронику. Показали кадры времен Великой Отечественной и послевоенных лет.

А главный завершающий аккорд праздничного дня – залпы салюта. Он прогремел в 10 точках Минска. Уже традиционно небо окрасили в цвета белорусского флага.



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Теги: Минск
 
 
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Залпы дали в 10 точках Минска. Уже традиционно небо окрасили в цвета белорусского флага.
 
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