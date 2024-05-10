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Лукашенко поздравил Мишустина с назначением председателем правительства России

10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С назначением на должность председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны. До этого его кандидатуру утвердила Госдума.



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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны.
 
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