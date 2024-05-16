ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Братские могилы времен Великой Отечественной войны нашли под Минском

16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Братские могилы времен Великой Отечественной войны нашли под Минском
 Фото: МТРК «Мир»

В деле о геноциде белорусского народа появились новые факты. Депутаты Палаты представителей посетили раскопки массового захоронения времен Великой Отечественной. Братскую могилу нашли прямо на окраине Минска. Немцы вывозили людей за черту города, расстреливали и хоронили на месте. Нюансы расследования парламентариям рассказал генеральный прокурор Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В этих братских могилах сотни человеческих останков. Это военнопленные и мирные жители женщины, дети, старики. Немцы расстреливали людей друг за другом в несколько слоев. Пока поисковики раскопали только два. Всего их может быть до восьми.

«Масштабы не то что впечатляют, они обескураживают. Это не просто уничтожение, это фабрика смерти. Я не знаю, какая людская психика может перенести данный процесс. Да, когда-то в детстве мне говорили, что были моменты, когда земля дышала, кровь была. Но ты не воспринимаешь, пока не побудешь на этом месте воочию», – рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Бузин.

Находят в ямах и личные вещи- флаконы с духами, расчески, бритвы, очки и зеркала. За каждым предметом человеческая жизнь. Находки описывают, документируют, передают в музеи. Некоторые из них стали частью экспозиции под открытым небом.

Здесь уже нашли 16 братских могил. Пока исследователям удалось установить личности лишь трех погибших. Это красноармейцы из Беларуси, России и Узбекистана. Работы здесь ведут с 2021 года. Тогда в стране возбудили уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной.

«Открываются дополнительные факты в ходе изучения документов, в ходе опроса свидетелей, которые еще живы. Понятно, что устанавливая факты геноцида белорусского народа, мы осуждаем фашизм во всех его проявлениях», – рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

Всего в этих местах захоронены несколько десятков тысяч человек. Парламентарии почтили их память и возложили цветы к мемориалу у места раскопок.

Следствие по геноциду белорусского народа установило, что в годы Великой Отечественной погиб каждый третий белорус.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немцы вывозили людей за черту города, расстреливали и хоронили на месте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тенденции развития медиапространства обсудили на конференции в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2024
Mir24.TV Belarus
16.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика