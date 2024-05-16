Братские могилы времен Великой Отечественной войны нашли под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В деле о геноциде белорусского народа появились новые факты. Депутаты Палаты представителей посетили раскопки массового захоронения времен Великой Отечественной. Братскую могилу нашли прямо на окраине Минска. Немцы вывозили людей за черту города, расстреливали и хоронили на месте. Нюансы расследования парламентариям рассказал генеральный прокурор Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



В этих братских могилах сотни человеческих останков. Это военнопленные и мирные жители женщины, дети, старики. Немцы расстреливали людей друг за другом в несколько слоев. Пока поисковики раскопали только два. Всего их может быть до восьми.

«Масштабы не то что впечатляют, они обескураживают. Это не просто уничтожение, это фабрика смерти. Я не знаю, какая людская психика может перенести данный процесс. Да, когда-то в детстве мне говорили, что были моменты, когда земля дышала, кровь была. Но ты не воспринимаешь, пока не побудешь на этом месте воочию», – рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Бузин.

Находят в ямах и личные вещи- флаконы с духами, расчески, бритвы, очки и зеркала. За каждым предметом человеческая жизнь. Находки описывают, документируют, передают в музеи. Некоторые из них стали частью экспозиции под открытым небом.