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Спасатели и волонтеры провели учения в минском культурно-спортивном центре

16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасатели и волонтеры провели учения в минском культурно-спортивном центре
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусские спасатели провели учения в одном из культурно-спортивных центров Минска. С чрезвычайной ситуацией тренировались справляться 70 человек, передает «МИР 24».

Декорации на сцене загорелись из-за неисправной пиротехники, огонь распространился моментально, в опасности оказались сотни зрителей – такова легенда учений. Спасатели прибыли за несколько минут. Найти очаги возгорания, потушить огонь, защитить кровлю здания, найти и эвакуировать пострадавших нужно одновременно. Сотрудники МЧС отработали также взаимодействие с волонтерами Красного Креста. Им спасатели передавали пострадавших для оказания первой помощи.

«Дальнейшее их сопровождение и оказание им помощи, передача в скорую помощь МЧС, также и работа с эвакуированными, проведение психосоциальной поддержки, снятие стресса. Мы смотрим, что мы можем, где наши слабые места, куда дальше нам двигаться», – рассказал заместитель председателя минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Сергей Лепешко.

На учениях спасатели использовали разнообразную технику и снаряжение, включая специальное альпинистское. В их распоряжении было почти два десятка машин.



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Теги: Минск
 
 
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Декорации на сцене загорелись, в опасности оказались сотни зрителей – такой была легенда учений.
 
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