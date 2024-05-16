Спасатели и волонтеры провели учения в минском культурно-спортивном центре

Декорации на сцене загорелись из-за неисправной пиротехники, огонь распространился моментально, в опасности оказались сотни зрителей – такова легенда учений . Спасатели прибыли за несколько минут. Найти очаги возгорания, потушить огонь, защитить кровлю здания, найти и эвакуировать пострадавших нужно одновременно. Сотрудники МЧС отработали также взаимодействие с волонтерами Красного Креста. Им спасатели передавали пострадавших для оказания первой помощи.

«Дальнейшее их сопровождение и оказание им помощи, передача в скорую помощь МЧС, также и работа с эвакуированными, проведение психосоциальной поддержки, снятие стресса. Мы смотрим, что мы можем, где наши слабые места, куда дальше нам двигаться», – рассказал заместитель председателя минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Сергей Лепешко.

На учениях спасатели использовали разнообразную технику и снаряжение, включая специальное альпинистское. В их распоряжении было почти два десятка машин.