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Постпреды стран СНГ встретились в Минске
16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Встречу глав правительств СНГ, которая пройдет 24 мая, обсудили в Минске. Там прошло заседание
Симпозиум руководителей будет проходить в Ашхабаде. Рассмотрят 12 вопросов. Особое внимание участники уделят темам экономики и развития научно-технической сферы. Ожидается подписание документов в области энергетики, химической промышленности, обращения с опасными отходами. Документы рассчитаны на 10 лет.
Обсудили постпреды и подготовку к юбилейному 30-му Минскому международному кинофестивалю «Листопад». «Кино со знаком качества» – девиз кинофорума в этом году.
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На заседании обсудили запланированную на 24 мая встречу глав правительств Содружества.
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