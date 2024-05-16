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Постпреды стран СНГ встретились в Минске

16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Постпреды стран СНГ встретились в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Встречу глав правительств СНГ, которая пройдет 24 мая, обсудили в Минске. Там прошло заседание Совета постоянных представителей государств – участников объединения, передает телеканал «МИР 24».

Симпозиум руководителей будет проходить в Ашхабаде. Рассмотрят 12 вопросов. Особое внимание участники уделят темам экономики и развития научно-технической сферы. Ожидается подписание документов в области энергетики, химической промышленности, обращения с опасными отходами. Документы рассчитаны на 10 лет.

«Участники встречи намерены утвердить план действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров государств – участников СНГ, по территориям которых они проходят, в период до 2030 года. Принятие этот документа позволит улучшить транспортную инфраструктуру, имеющую согласованные технические параметры и технологии перевозок», – отметил и.о. заместителя генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов.

Обсудили постпреды и подготовку к юбилейному 30-му Минскому международному кинофестивалю «Листопад». «Кино со знаком качества» – девиз кинофорума в этом году.



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Теги: Минск
 
 
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На заседании обсудили запланированную на 24 мая встречу глав правительств Содружества.
 
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