В НОК Беларуси заявили, что не против участия спортсменов в Олимпиаде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь не видит препятствий для участия спортсменов в Олимпийских играх в 2024 году. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета страны Виктор Лукашенко, передает «МИР 24».



В настоящее время спортсмены из Беларуси могут выступать на Олимпийских играх под нейтральными символами. Уровень их подготовки остается высоким из-за широкой соревновательной практики. Старты и сборы проходят внутри страны и за рубежом.

«На данный момент мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде. Поэтому мы отдаем это на откуп спортсменам. Если вы решили и видите, что вы готовы выступать. Конечно, это печально и неприятно, что мы не можем выступать со своим флагом. Мы все прекрасно знаем, что мы белорусы, мы выступаем за Беларусь, и в своей душе мы поем этот гимн», – рассказал президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко.

Перспективы развития белорусского и российского спорта обсудили на форуме атлетов в Минске. Там собрались около 250 человек. Это олимпийские чемпионы и призеры игр, именитые тренеры Беларуси и России, руководители организаций физической культуры. Они обменялись опытом и обсудили новые модели развития спорта Союзного государства в условиях санкций.