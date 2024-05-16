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В НОК Беларуси заявили, что не против участия спортсменов в Олимпиаде
16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь не видит препятствий для участия спортсменов в
Перспективы развития белорусского и российского спорта обсудили на форуме атлетов в Минске. Там собрались около 250 человек. Это олимпийские чемпионы и призеры игр, именитые тренеры Беларуси и России, руководители организаций физической культуры. Они обменялись опытом и обсудили новые модели развития спорта Союзного государства в условиях санкций.
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Спортсмены из Беларуси могут выступать на Олимпийских играх под нейтральными символами.
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