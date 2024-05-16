﻿ В НОК Беларуси заявили, что не против участия спортсменов в Олимпиаде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В НОК Беларуси заявили, что не против участия спортсменов в Олимпиаде

16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В НОК Беларуси заявили, что не против участия спортсменов в Олимпиаде
 Фото: НОК Беларуси

Беларусь не видит препятствий для участия спортсменов в Олимпийских играх в 2024 году. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета страны Виктор Лукашенко, передает «МИР 24».

В настоящее время спортсмены из Беларуси могут выступать на Олимпийских играх под нейтральными символами. Уровень их подготовки остается высоким из-за широкой соревновательной практики. Старты и сборы проходят внутри страны и за рубежом.

«На данный момент мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде. Поэтому мы отдаем это на откуп спортсменам. Если вы решили и видите, что вы готовы выступать. Конечно, это печально и неприятно, что мы не можем выступать со своим флагом. Мы все прекрасно знаем, что мы белорусы, мы выступаем за Беларусь, и в своей душе мы поем этот гимн», – рассказал президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко.

Перспективы развития белорусского и российского спорта обсудили на форуме атлетов в Минске. Там собрались около 250 человек. Это олимпийские чемпионы и призеры игр, именитые тренеры Беларуси и России, руководители организаций физической культуры. Они обменялись опытом и обсудили новые модели развития спорта Союзного государства в условиях санкций.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсмены из Беларуси могут выступать на Олимпийских играх под нейтральными символами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Постпреды стран СНГ встретились в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

17.05.2024
Mir24.TV Belarus
18.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика