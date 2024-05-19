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Наталья Кочанова посетила белорусское производсто по выращиванию шампиньонов
19.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси
На землях бывшего военного аэродрома выросли гектары свежих шампиньонов. В год при полной загрузке получают урожай в пять тысяч тонн. Производство безотходное. После сбора урожая остатки превращают в органические удобрения и используют на полях. Предприятие позволило увеличить число рабочих мест в регионе, а также импортозаместить и другую продукцию.
Наталья Кочанова провела заседание по вопросам работы органов самоуправления. Сенатор затронула тему наведения порядка на земле. Как эффективно распорядиться незадействованными территориями, решить проблему пустующих домов и другие. Об этом президент Беларуси говорит уже давно.
Больше 10% обращений, которые поступили в Совет Республики в прошлом году, касались земельно-имущественных отношений.
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В год при полной загрузке в Щучинском районе получают урожай в пять тысяч тонн.
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