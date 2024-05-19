Наталья Кочанова посетила белорусское производсто по выращиванию шампиньонов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова посетила Щучинский район. На одном из предприятий глава верхней палаты парламента оценила достижения региона. Там территории бывшего военного городка превратили в прибыльный бизнес, передает телеканал «МИР 24».

На землях бывшего военного аэродрома выросли гектары свежих шампиньонов. В год при полной загрузке получают урожай в пять тысяч тонн. Производство безотходное. После сбора урожая остатки превращают в органические удобрения и используют на полях. Предприятие позволило увеличить число рабочих мест в регионе, а также импортозаместить и другую продукцию.

«Мы приняли решение немножко диверсифицировать наш бизнес, и на сегодняшний день мы занимаемся сельскохозяйственными культурами и выращиваем импортозамещающую продукцию, такую как брокколи, также зерновые колоссовые культуры и другие», – рассказал директор комплекса по выращиванию свежих культивируемых шампиньонов Алексей Алейник.

Наталья Кочанова провела заседание по вопросам работы органов самоуправления. Сенатор затронула тему наведения порядка на земле. Как эффективно распорядиться незадействованными территориями, решить проблему пустующих домов и другие. Об этом президент Беларуси говорит уже давно.

«Когда мы проводим приемы по личным вопросам и встречаемся с нашими коллегами, депутатами сельских, районных и городских советов, мы видим, что есть еще вопросы, которые не так эффективно позволяют работать в этом направлении. Мы этот вопрос возьмем на более жесткий контроль», – отметила Кочанова.

Больше 10% обращений, которые поступили в Совет Республики в прошлом году, касались земельно-имущественных отношений.