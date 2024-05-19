Белорусские туристы освоили весенние водные маршруты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы все чаще стали выбирать для путешествий собственную страну. Появились десятки новых видов отдыха и досуга. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Это визитная карточка белорусского Полесья. Весной река Припять разливается из берегов на километры. Но здесь это не бедствие, а повод приехать. Туристические водные маршруты прокладывают на байдарках и сапах. За несколько часов можно увидеть и диких животных, и местные красоты.

«На данный момент это бесконечная гладь, затопленные леса, болота, луга. Здесь в основном коровы пасутся летом, местные жители траву косят. Это очень красиво, плыть по пойменным дубравам нашего региона. Это белорусская Венеция, можем назвать так», – рассказал инструктор водного туризма Сергей Лешкевич.

Одна из точек маршрута – дом на воде. Таких строений тут шесть, и подъехать к ним на лодке можно лишь несколько месяцев в году. Переночевать в таком месте хотят многие, поэтому бронировать нужно заранее. Хозяин одного из домов Михаил Лемеза придумал проект и воплотил своими руками всего за год.

«Я раньше сам был столяр, строительством довольно плотно занимались, друзья помогали. В основном практически все материалы таскали зимой, когда лед, вот, по льду перетащили, но очень большую часть и на лодках», – рассказал хозяин дома на воде Михаил Лемеза.

Но отдыхают белорусы не только на природе. Популярность набирает и промышленный туризм . Сейчас двери открыты у 200 предприятий. От производства карьерных самосвалов до стеклозаводов или кондитерских фабрик.