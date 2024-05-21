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Рейды по охране труда проходят в Беларуси

21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси проходят рейды безопасности труда. Особое внимание к местам работы, где могут произойти несчастные случаи. С начала года в организациях Минска нашли больше четырех тысяч нарушений, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Несколько шагов на территорию стройки, и замечания сыплются без остановки. Водители в сланцах, маляры без спецодежды, никаких ограждений и респираторов. Ведь только недавно здесь проходила такая же проверка. На все вопросы у сотрудников – одно оправдание.

Не помогают даже частые проверки. На смену одним нарушениям приходят другие. Это чревато не только штрафами. За прошлый год в стране на работе травмы получили 1850 человек, что на 4% больше по сравнению с 2022 годом.

«Они в общем-то не отдают себе отчет, как выполнять это безопасною. Это только потом они уже начинают штудировать все кодексы, все правила и говорить о том, что их не обеспечили средствами защиты, допустили, никто не сказал. Это все делается потом», – отметила начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Надежда Козловская.

Сделать все безопасно и без лишней мороки возможно. Эта точка тому пример. Спецодежда с иголочки, зона работ огорожена, сотрудники знают правила безопасности. В первую очередь, это – заслуга самого застройщика.

«Неважно, это женщина 45 лет или студенты, которые пришли на отработку 18-летние, все прекрасно понимают. Мы, как охрана труда, ведем инструктаж, проводим и рассказываем специфику работы, что их ждет, какие условия труда, они все прекрасно понимают и ответственно относятся», – сообщил инженер по охране труда строительной компании Виктория Тукач.

Такие рейды проходят постоянно. Проверяют не только строительные, но и другие организации. К инспекторам присоединяются работники МЧС, профсоюзов, центра гигиены, прокуратуры. Штрафы не выписывают. Но за работой над ошибками строго следят.

«Если повторяются у нас нарушения, мы направляем тогда уведомления в надзорные органы, для того, чтобы надзорный орган вышел с внеплановыми контрольными мероприятиями. Если будет такая необходимость, начал административный процесс», – отметила заместитель главы администрации Фрунзенского района Юлия Маковская.

2024-й в Беларуси объявлен Годом безопасного труда. Цель – выйти на нулевой травматизм по всей стране.



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Теги: Минск
 
 
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С начала 2024 года в организациях Минска обнаружили свыше четырех тысяч нарушений.
 
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