Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Магаданской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе Магаданской области России Сергею Носову развивать сотрудничество сразу по нескольким направлениям. В частности, это производство ювелирных изделий, поставки самосвалов и автобусов, а также белорусских продуктов.

«Мы российские регионы не делим на отдаленные и неотдаленные. Со всеми работаем и находим точки соприкосновения. Уверен, что и с Магаданской областью получится существенно добавить в наших отношениях. Прежде всего, в торгово-экономических. Убежден, у нас вы найдете все, что вам необходимо, – от промышленной продукции до продовольствия, лекарств, косметики и т.д. Показатель взаимной торговли никак не отражает наших возможностей», – отметил Лукашенко.

Среди перспективных сфер сотрудничества – проектирование объектов, поставки электрооборудования из Беларуси, переработка молока. Минск же заинтересован в импорте рыбной продукции. Акцент глава государства сделал и на туризме.