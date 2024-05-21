ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Магаданской области

21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе Магаданской области России Сергею Носову развивать сотрудничество сразу по нескольким направлениям. В частности, это производство ювелирных изделий, поставки самосвалов и автобусов, а также белорусских продуктов.

«Мы российские регионы не делим на отдаленные и неотдаленные. Со всеми работаем и находим точки соприкосновения. Уверен, что и с Магаданской областью получится существенно добавить в наших отношениях. Прежде всего, в торгово-экономических. Убежден, у нас вы найдете все, что вам необходимо, – от промышленной продукции до продовольствия, лекарств, косметики и т.д. Показатель взаимной торговли никак не отражает наших возможностей», – отметил Лукашенко.

Среди перспективных сфер сотрудничества – проектирование объектов, поставки электрооборудования из Беларуси, переработка молока. Минск же заинтересован в импорте рыбной продукции. Акцент глава государства сделал и на туризме.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси предложил главе Магаданской области России развивать сотрудничество сразу по нескольким направлениям.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Из колледжа меня отчислили, но он мне и не нужен». Как два друга зарабатывают на перепродаже товаров из Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика