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Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Магаданской области
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе Магаданской области России Сергею Носову развивать сотрудничество сразу по нескольким направлениям. В частности, это производство ювелирных изделий, поставки самосвалов и автобусов, а также белорусских продуктов.
Среди перспективных сфер сотрудничества – проектирование объектов, поставки электрооборудования из Беларуси, переработка молока. Минск же заинтересован в импорте рыбной продукции. Акцент глава государства сделал и на туризме.
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Президент Беларуси предложил главе Магаданской области России развивать сотрудничество сразу по нескольким направлениям.
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