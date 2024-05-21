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Погода в СНГ: Беларусь в зоне дождей, на востоке Казахстана готовятся к селям
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москвичи настроились на лето.
Беларусь
Беларусь в зоне ненастья. Почти во всех областях дожди и грозы. В Минске ливень подтопил несколько улиц. В центре белорусской столицы вода добралась до торгового центра и кафе. На дорогах машины не ехали, а плыли. От дождя не получилось спрятаться даже в метро. На станции «Площадь Ленина» вода текла со сводов. Сотрудники подземки оперативно справились с внештатной ситуацией.
Казахстан
Армения
В Армении погода пошла на поправку. Во всех областях столбики термометров преодолели отметку в плюс 20. На юге и вовсе курортные плюс 26. Почти лето и на севере страны в Лорийской области. Там в Степанаванском дендропарке начался сезон цветения сосновых деревьев. Их пыльца считается лечебной. На территории дендропарка тысячи сосен. В эти дни туда приезжают для профилактики заболеваний дыхательных путей.
Кыргызстан
В Бишкеке комфортные плюс 22. Днем синоптики обещают небольшой дождь. Такая же погода и в Чуйской области. На севере страны начался сезон рыбалки. Любители посидеть с удочкой выходят на карася. Он неприхотливый. Такую рыбу можно поймать и в непроточных водоемах с низким содержанием кислорода.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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