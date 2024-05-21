Погода в СНГ: Беларусь в зоне дождей, на востоке Казахстана готовятся к селям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичи настроились на лето. Плюс 24 в российской столице . Короткий дождь и гроза не нарушат майскую идиллию. К выходным температура поднимется до плюс 27. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Беларусь в зоне ненастья. Почти во всех областях дожди и грозы. В Минске ливень подтопил несколько улиц. В центре белорусской столицы вода добралась до торгового центра и кафе. На дорогах машины не ехали, а плыли. От дождя не получилось спрятаться даже в метро. На станции «Площадь Ленина» вода текла со сводов. Сотрудники подземки оперативно справились с внештатной ситуацией.

Казахстан

Фрески о погоде в эпоху железного века найдены в Кабардино-Балкарии