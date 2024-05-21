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Погода в СНГ: Беларусь в зоне дождей, на востоке Казахстана готовятся к селям

21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичи настроились на лето. Плюс 24 в российской столице. Короткий дождь и гроза не нарушат майскую идиллию. К выходным температура поднимется до плюс 27. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Беларусь в зоне ненастья. Почти во всех областях дожди и грозы. В Минске ливень подтопил несколько улиц. В центре белорусской столицы вода добралась до торгового центра и кафе. На дорогах машины не ехали, а плыли. От дождя не получилось спрятаться даже в метро. На станции «Площадь Ленина» вода текла со сводов. Сотрудники подземки оперативно справились с внештатной ситуацией.

Казахстан

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Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение. На востоке и в центре гроза и туман. На севере ветер порывами до 20 метров в секунду. В Атыруской и Кызылординской областях высокая пожарная опасность. Из-за повышенной температуры на востоке республики начался селеопасный период. Спасатели вышли на проверки. В Восточно-Казахстанской области 13 селеопасных очагов. Сейчас сотрудники ДЧС устанавливают на них щиты, а местным властям выдают рекомендации на случай ЧП.

Армения

В Армении погода пошла на поправку. Во всех областях столбики термометров преодолели отметку в плюс 20. На юге и вовсе курортные плюс 26. Почти лето и на севере страны в Лорийской области. Там в Степанаванском дендропарке начался сезон цветения сосновых деревьев. Их пыльца считается лечебной. На территории дендропарка тысячи сосен. В эти дни туда приезжают для профилактики заболеваний дыхательных путей.

Кыргызстан

В Бишкеке комфортные плюс 22. Днем синоптики обещают небольшой дождь. Такая же погода и в Чуйской области. На севере страны начался сезон рыбалки. Любители посидеть с удочкой выходят на карася. Он неприхотливый. Такую рыбу можно поймать и в непроточных водоемах с низким содержанием кислорода.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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