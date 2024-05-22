Погода в СНГ: Беларусь накрыла жара, ливни в Армении затопили церковь XVI века

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве ясно и солнечно. Плюс 24. Дождей не будет до конца недели. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане май совсем неласковый. Штормовое предупреждение объявили практически во всех регионах. В Кызылординской, Костанайской, Жамбылской областях гроза и резкий ветер. На востоке страны – риск пожаров. Как не допустить возгораний в лесу, спасатели рассказали школьникам Усть-Каменогорска. В пожароопасный сезон сотрудники МЧС усилили профилактическую работу.

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