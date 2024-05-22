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Погода в СНГ: Беларусь накрыла жара, ливни в Армении затопили церковь XVI века
22.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве ясно и солнечно. Плюс 24. Дождей не будет до конца недели. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Казахстане май совсем неласковый. Штормовое предупреждение объявили практически во всех регионах. В Кызылординской, Костанайской, Жамбылской областях гроза и резкий ветер. На востоке страны – риск пожаров. Как не допустить возгораний в лесу, спасатели рассказали школьникам Усть-Каменогорска. В пожароопасный сезон сотрудники МЧС усилили профилактическую работу.
Беларусь
В Беларуси жарко не по сезону. Плюс 28 в стране. Это выше климатической нормы мая. На фоне зноя вновь прошумят дожди и прогремят грозы. Ливни не смоют аномальное тепло – риск природных пожаров остается высоким. Растет и число районов, где действует запрет на посещение лесов. Разводить костры и гулять в зеленых зонах опасно. Нарушителям грозит штраф – до 348 белорусских рублей (почти 10 тысяч российских рублей).
Армения
В Ереване облачно, плюс 21. А в области пройдут кратковременные дожди и грозы. Возможен сильный ветер. Холоднее всего на востоке, в Гегаркуникской области, зато на юге – в Араратской и Сюникской областях – температура поднимется до 25 градусов. Благодаря обильным осадкам в регионе водохранилище возле села Толорс полностью наполнилось. Церковь Святой Рипсиме XVI века, которая находится посреди него, наполовину ушла под воду. Сейчас видны только своды, под которыми можно проплыть на лодке, как через арку. В обычное время церковь видна целиком.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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