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Политики стран СНГ выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси

22.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Политики стран СНГ выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси
 Фото: dpa/picture-alliance\TASS

Политики стран Содружества выразили соболезнования в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, передает телеканал «МИР 24».

Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью президента этой страны и других высокопоставленных лиц.

Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге. Эбрахима Раиси он назвал выдающейся личностью и видным политиком и рассказал о последней встрече с ним, которая состоялась 19 мая на границе двух стран.

«Наше совместное участие в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе было свидетельством прочности ирано-азербайджанских отношений, это было совершенно открытым посланием как нашим народам, так и всему миру о том, что мы друзья, братья, и впредь будем вместе. Прозвучавшее после церемонии открытия официальное заявление покойного президента Раиси и мое официальное заявление имели очень серьезное политическое значение», – заявил президент Азербайджана.

Посольство Ирана посетили и представители руководства Таджикистана, в том числе глава нижней палаты парламента. Они выразили соболезнования в связи с гибелью иранского лидера и сопровождавших его лиц, и заявили, что народ Таджикистана разделяет скорбь жителей исламской республики.

Чем был известен президент Ирана Эбрахим Раиси?
В Минске горожане выражают слова сочувствия в книге соболезнований в иранской дипмиссии. Запись от имени Александра Лукашенко оставил Максим Рыженков, первый замглавы администрации президента. В послании Раиси назван профессиональным и мудрым политиком, который многое сделал для укрепления двусторонних отношений.

«Иран – наш друг. Белорусов с иранским народом связывают очень долгие отношения взаимовыручки, решение мирным путем всех вопросов, поддержка друг друга по всем направлениям наших двусторонних отношений. Президент Ирана в свое время был выбран ошеломляющим большинством своих граждан и, конечно, в первую очередь это поддержка тех людей, которые связывали развитие Ирана с именем Раиси и которые верили ему», – отметил первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков.

«Благодарю всех представителей белорусского народа, которые с первых часов приезжали к нам, возлагали цветы. Это были и руководители различных организаций, и представители университетов и школ, и высокопоставленные лица страны. В Иране мы всегда говорим, что настоящих друзей можно узнать в трудных ситуациях. Мы на самом деле чувствуем это здесь, в Беларуси», – подчеркнул посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.

Все желающие могут направить соболезнования на адрес электронной почты посольства Ирана в Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске горожане выражают слова сочувствия в книге соболезнований в иранской дипмиссии.
 
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