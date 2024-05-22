Политики стран СНГ выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Политики стран Содружества выразили соболезнования в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, передает телеканал «МИР 24».

Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью президента этой страны и других высокопоставленных лиц.

Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге. Эбрахима Раиси он назвал выдающейся личностью и видным политиком и рассказал о последней встрече с ним, которая состоялась 19 мая на границе двух стран .

«Наше совместное участие в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе было свидетельством прочности ирано-азербайджанских отношений, это было совершенно открытым посланием как нашим народам, так и всему миру о том, что мы друзья, братья, и впредь будем вместе. Прозвучавшее после церемонии открытия официальное заявление покойного президента Раиси и мое официальное заявление имели очень серьезное политическое значение», – заявил президент Азербайджана.

Посольство Ирана посетили и представители руководства Таджикистана, в том числе глава нижней палаты парламента. Они выразили соболезнования в связи с гибелью иранского лидера и сопровождавших его лиц, и заявили, что народ Таджикистана разделяет скорбь жителей исламской республики.

Чем был известен президент Ирана Эбрахим Раиси?