ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

​​​​​​​Молодежный форум в Минске собрал более 200 активистов со всей Беларуси

23.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

​​​​​​​Молодежный форум в <a href=Минске собрал более 200 активистов со всей Беларуси" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Минске прошел молодежный форум «Смысл. Жизнь. Будущее», который собрал более 200 активистов со всей Беларуси, передает «МИР 24».

Для гостей организовали шесть тематических площадок, в том числе по психологии, этикету и актерскому мастерству. Главной темой дискуссии стало создание семьи в современном мире. Поделиться опытом с белорусской молодежью приехали эксперты из России.

«Семья сегодня сталкивается с разными вызовами. Мы видим тренды, которые касаются снижения рождаемости, проблем, которые возникают в семьях, и очень хотелось бы, чтобы сегодня в ходе нашей дискуссии, в ходе работы на разных секциях мы смогли вместе найти решения, которые касаются государственной политики и России, и Беларуси – нашего Союзного государства», – сказал руководитель российского Агентства социально-демографического развития, руководитель программы «Любовь. Семья. Счастье» Григорий Сайфуллин.

Также на форуме наградили победителей республиканского конкурса молодежных социальных проектов. В нем приняли участие 292 команды, большая часть которых из Минской области.

«Лучший опыт, конечно, будет транслироваться в регионы. Будут предлагаться самими участниками сегодняшнего форума там на местах и шире, чтобы люди следовали доброму примеру, использовали наработки сверстников. Главное, чтобы семьи, создающиеся в Беларуси, основывались на духовных традициях нашего народа», – подчеркнул митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

В Беларуси молодежный форум «Смысл. Жизнь. Будущее» проходит уже в третий раз.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главной темой дискуссии стало создание семьи в современном мире. Поделиться опытом с белорусской молодежью приехали эксперты из России.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске открылся Хакатон МТС. За приз будут бороться более 130 студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2024
Mir24.TV Belarus
23.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика