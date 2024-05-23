​​​​​​​Молодежный форум в Минске собрал более 200 активистов со всей Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске собрал более 200 активистов со всей Беларуси" height="100%" width="670">

В Минске прошел молодежный форум «Смысл. Жизнь. Будущее», который собрал более 200 активистов со всей Беларуси, передает «МИР 24».

Для гостей организовали шесть тематических площадок, в том числе по психологии, этикету и актерскому мастерству. Главной темой дискуссии стало создание семьи в современном мире. Поделиться опытом с белорусской молодежью приехали эксперты из России.

«Семья сегодня сталкивается с разными вызовами. Мы видим тренды, которые касаются снижения рождаемости, проблем, которые возникают в семьях, и очень хотелось бы, чтобы сегодня в ходе нашей дискуссии, в ходе работы на разных секциях мы смогли вместе найти решения, которые касаются государственной политики и России, и Беларуси – нашего Союзного государства», – сказал руководитель российского Агентства социально-демографического развития, руководитель программы «Любовь. Семья. Счастье» Григорий Сайфуллин.

Также на форуме наградили победителей республиканского конкурса молодежных социальных проектов. В нем приняли участие 292 команды, большая часть которых из Минской области.

«Лучший опыт, конечно, будет транслироваться в регионы. Будут предлагаться самими участниками сегодняшнего форума там на местах и шире, чтобы люди следовали доброму примеру, использовали наработки сверстников. Главное, чтобы семьи, создающиеся в Беларуси, основывались на духовных традициях нашего народа», – подчеркнул митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

В Беларуси молодежный форум «Смысл. Жизнь. Будущее» проходит уже в третий раз.