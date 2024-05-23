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Молодежный форум в Минске собрал более 200 активистов со всей Беларуси
23.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске собрал более 200 активистов со всей Беларуси" height="100%" width="670">
В Минске прошел молодежный форум «Смысл. Жизнь. Будущее», который собрал более 200 активистов со всей Беларуси, передает «МИР 24».
Для гостей организовали шесть тематических площадок, в том числе по психологии, этикету и актерскому мастерству. Главной темой дискуссии стало создание семьи в современном мире. Поделиться опытом с белорусской молодежью приехали эксперты из России.
Также на форуме наградили победителей республиканского конкурса молодежных социальных проектов. В нем приняли участие 292 команды, большая часть которых из Минской области.
В Беларуси молодежный форум «Смысл. Жизнь. Будущее» проходит уже в третий раз.
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Главной темой дискуссии стало создание семьи в современном мире. Поделиться опытом с белорусской молодежью приехали эксперты из России.
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