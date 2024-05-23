Около 40 тысяч школьников смогут трудоустроиться в Минске этим летом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским школьникам предлагают поработать на объектах Минска за вознаграждение. В перечне сотни организаций: от школ до библиотек и зоопарков. Опыт работы не нужен – всему обучат на месте, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Рододендроны, бегонии и туи – Мария Андрусевич превращает в цветочную композицию. Ухаживает за растениями, пропалывает клумбы, убирает сорняки. Для девушки это первое место работы, ей только исполнилось 14. Труд на свежем воздухе в радость. Плюс можно заработать.

«Мы с подругой ходили на кружок, учительница предложила подработать в мае и летние месяцы. Это и деньги, и пребывание на свежем воздухе. Я согласилась», – рассказала рабочий зеленого строительства Центра дополнительного образования детей и молодежи Мария Андрусевич.

Татьяна Мухо в свободное от учебы время шьет сумки для покупок, салфетки и скатерти. Скоро они будут украшать столовые или станут сувенирами. В такой работе важна внимательность и усидчивость, но девушке не привыкать.

«Еще со школы мне нравилось работать руками, мне нравилось шить за машинкой, поэтому никогда не вставал вопрос, куда идти работать. У нас очень хороший руководитель, который принимает наши новые идеи, то есть мы можем вносить какие-то свои поправки, однако естественно все должно быть с согласования руководителя», – отметила изготовитель художественных изделий Центра дополнительного образования детей и молодежи Татьяна Мухо.

В этом центре сейчас работают 10 школьников. К лету, после окончания учебы, их число вырастет почти в 10 раз. Для подростка плюсы очевидны: первый опыт работы, запись в трудовую книжку и заработок. И попробовать себя в этом может каждый.

«Мы берем любого учащегося, который достиг возраста 14 лет и предоставил полный пакет документов для трудоустройства. Для нас важно то, что дети получают новые профессиональные навыки, они готовятся к профессиональному самоопределению», – подчеркнула заместитель директора центра дополнительного образования детей и молодежи Наталья Леонова.

Сейчас по всей стране для подростков открыто больше восьми тысяч вакансий. Среди привычных есть и новые.

«Это и сервировка столов, комплектовка, упаковка различных товаров. Вместе с тем ребята могут работать в торговых точках по выкладке товаров. Наиболее востребованная профессия – это подсобные рабочие, уборка территории. Это профессии, которые не требуют особых навыков и умений от школьников», – сообщила консультант управления политики занятости министерства труда и социальной защиты Беларуси Наталья Климович.

На летних каникулах в этом году трудоустроят около 40 тысяч школьников. Их зарплата зависит от характера труда. За месяц работы они получат до 850 белорусских рублей (до 24 тысяч российских рублей).