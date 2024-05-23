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Около 40 тысяч школьников смогут трудоустроиться в Минске этим летом
23.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусским школьникам предлагают поработать на объектах Минска за вознаграждение. В перечне сотни организаций: от школ до библиотек и зоопарков. Опыт работы не нужен – всему обучат на месте, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Рододендроны, бегонии и туи – Мария Андрусевич превращает в цветочную композицию. Ухаживает за растениями, пропалывает клумбы, убирает сорняки. Для девушки это первое место работы, ей только исполнилось 14. Труд на свежем воздухе в радость. Плюс можно заработать.
Татьяна Мухо в свободное от учебы время шьет сумки для покупок, салфетки и скатерти. Скоро они будут украшать столовые или станут сувенирами. В такой работе важна внимательность и усидчивость, но девушке не привыкать.
В этом центре сейчас работают 10 школьников. К лету, после окончания учебы, их число вырастет почти в 10 раз. Для подростка плюсы очевидны: первый опыт работы, запись в трудовую книжку и заработок. И попробовать себя в этом может каждый.
Сейчас по всей стране для подростков открыто больше восьми тысяч вакансий. Среди привычных есть и новые.
На летних каникулах в этом году трудоустроят около 40 тысяч школьников. Их зарплата зависит от характера труда. За месяц работы они получат до 850 белорусских рублей (до 24 тысяч российских рублей).
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Уже сейчас по всей стране для подростков открыто больше восьми тысяч вакансий.
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