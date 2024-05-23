ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Около 40 тысяч школьников смогут трудоустроиться в Минске этим летом

23.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около 40 тысяч школьников смогут трудоустроиться в Минске этим летом
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусским школьникам предлагают поработать на объектах Минска за вознаграждение. В перечне сотни организаций: от школ до библиотек и зоопарков. Опыт работы не нужен – всему обучат на месте, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Рододендроны, бегонии и туи – Мария Андрусевич превращает в цветочную композицию. Ухаживает за растениями, пропалывает клумбы, убирает сорняки. Для девушки это первое место работы, ей только исполнилось 14. Труд на свежем воздухе в радость. Плюс можно заработать.

«Мы с подругой ходили на кружок, учительница предложила подработать в мае и летние месяцы. Это и деньги, и пребывание на свежем воздухе. Я согласилась», – рассказала рабочий зеленого строительства Центра дополнительного образования детей и молодежи Мария Андрусевич.

Татьяна Мухо в свободное от учебы время шьет сумки для покупок, салфетки и скатерти. Скоро они будут украшать столовые или станут сувенирами. В такой работе важна внимательность и усидчивость, но девушке не привыкать.

«Еще со школы мне нравилось работать руками, мне нравилось шить за машинкой, поэтому никогда не вставал вопрос, куда идти работать. У нас очень хороший руководитель, который принимает наши новые идеи, то есть мы можем вносить какие-то свои поправки, однако естественно все должно быть с согласования руководителя», – отметила изготовитель художественных изделий Центра дополнительного образования детей и молодежи Татьяна Мухо.

В этом центре сейчас работают 10 школьников. К лету, после окончания учебы, их число вырастет почти в 10 раз. Для подростка плюсы очевидны: первый опыт работы, запись в трудовую книжку и заработок. И попробовать себя в этом может каждый.

«Мы берем любого учащегося, который достиг возраста 14 лет и предоставил полный пакет документов для трудоустройства. Для нас важно то, что дети получают новые профессиональные навыки, они готовятся к профессиональному самоопределению», – подчеркнула заместитель директора центра дополнительного образования детей и молодежи Наталья Леонова.

Сейчас по всей стране для подростков открыто больше восьми тысяч вакансий. Среди привычных есть и новые.

«Это и сервировка столов, комплектовка, упаковка различных товаров. Вместе с тем ребята могут работать в торговых точках по выкладке товаров. Наиболее востребованная профессия – это подсобные рабочие, уборка территории. Это профессии, которые не требуют особых навыков и умений от школьников», – сообщила консультант управления политики занятости министерства труда и социальной защиты Беларуси Наталья Климович.

На летних каникулах в этом году трудоустроят около 40 тысяч школьников. Их зарплата зависит от характера труда. За месяц работы они получат до 850 белорусских рублей (до 24 тысяч российских рублей).



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже сейчас по всей стране для подростков открыто больше восьми тысяч вакансий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Производство тротуарной плитки: технологический процесс и особенности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2024
Mir24.TV Belarus
23.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика