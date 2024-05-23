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В Комитете госконтроля Беларуси рассказали об акцентах работы на потребительском рынке
23.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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В прошлом году Комитет госконтроля проверил более 1100 магазинов. Правила торговли нарушали в каждом втором из них. Ценообразование – в каждом восьмом. Часть торговых объектов пришлось закрыть. Но в целом в Беларуси количество рейдов снизилось более чем на 20%. Накануне президент Александр Лукашенко потребовал проверять, но не мешать работать предприятиям. Сейчас контролирующие органы страны в большей мере занимаются профилактикой нарушений.
Внимание уделяют и контролю за использованием средств Союзного государства, которые идут на реализацию общих программ. Эту работу белорусские специалисты проводят совместно с коллегами из России.
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В ведомстве пообещали больше следить за ценообразованием, качеством и доступностью отечественных товаров.
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