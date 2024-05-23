В Комитете госконтроля Беларуси рассказали об акцентах работы на потребительском рынке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Комитете государственного контроля Беларуси пообещали больше следить за ценообразованием, качеством и доступностью отечественных товаров.

В прошлом году Комитет госконтроля проверил более 1100 магазинов. Правила торговли нарушали в каждом втором из них. Ценообразование – в каждом восьмом. Часть торговых объектов пришлось закрыть. Но в целом в Беларуси количество рейдов снизилось более чем на 20%. Накануне президент Александр Лукашенко потребовал проверять, но не мешать работать предприятиям. Сейчас контролирующие органы страны в большей мере занимаются профилактикой нарушений.

«Замечания, о которых говорит в том числе президент и представители, допустим, парламента, отражают прямую обратную связь с нашими гражданами. Любые такие изменения, которые вносятся, диктуются жизнью, требованиями экономики», – отметил депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

«Оптимизировать надо, без фанатизма, но чтобы именно все было в рамках закона. Чтобы цены на лекарства обоснованно росли. Хотелось бы, чтобы в этом вопросе был наведен кардинальный порядок и были пресечены попытки получения необоснованных сверхдоходов в данных сферах», – заявил депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шипуло.

Внимание уделяют и контролю за использованием средств Союзного государства, которые идут на реализацию общих программ. Эту работу белорусские специалисты проводят совместно с коллегами из России.