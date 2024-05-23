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Слагаемые идеального отдыха: чем полюбился санаторий «Приозерный» на Нарочи в Беларуси
23.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Что вы представляете себе, когда мечтаете об идеальном отпуске? Нетронутая природа, ласковое солнце, бескрайняя водная гладь, возможность насладиться покоем и тишиной, а еще – побаловать себя! Все эти счастливые возможности дарит своим гостям санаторий «Приозерный» на берегу озера Нарочь в Беларуси – такого большого, что его часто называют «белорусским морем». Это уникальное заповедное место с целебными минеральными источниками словно создано для отдыха.
Но природа – лишь драгоценная оправа. Настоящее сокровище – сам санаторий. Это фешенебельный курорт, в котором есть и роскошные номера в коттеджах, и уникальный инновационный лечебный комплекс, и множество возможностей для тренировок, развлечений и удовольствий.
Теннисный корт, мини-гольф, боулинг и бильярд, тренажерный зал – это только малая часть спортивной инфраструктуры «Приозерного». Есть и зал для йоги, и аквааэробика в бассейне, и прокат велосипедов, самокатов, спортивного инвентаря. Незабываемые эмоции дарят разнообразные активности на открытой воде: можно взять в аренду катамараны, sup-борды, гидроциклы, лодки.
«Приозерный» гордится своей культурной и развлекательной программой. Музыкальные вечера на пляже, лазерное шоу, караоке, дискотека, игры – все это дарит простые радости, которых так не хватает среди рабочих будней. Каждую пятницу и субботу по вечерам звучит живая музыка. Особая гордость санатория – это лаунжзона с выставкой картин знаменитых белорусских художников.
Для детей на территории санатория есть игровые площадки, постоянно работает детская комната с воспитателем. Игры, соревнования и веселые затеи сменяются мастер-классами и представлениями, такими, как шоу мыльных пузырей, пенная вечеринка. Все это дарит малышам много незабываемых, ярких эмоций.
Гости курорта – и большие и маленькие – очень любят прогулки на яхте и экскурсии. Санаторий предлагает обширную программу путешествий не только по Голубым озерам и Нарочанскому краю, но и по красивейшим, с богатой историей местам Беларуси.
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Спорт, развлечения и удовольствия – что кроме лечения и отдыха предлагает белорусский санаторий?
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