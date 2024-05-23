|
Репетиция парада в честь 80-летия освобождения Беларуси прошла в Минске
23.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На аэродроме Липки, на окраине Минска, прошла репетиция торжественных мероприятий к 80-летию освобождения страны, передает «МИР 24».
На плацу – новинки военпрома, а также лучшие образцы артиллерийской, пехотной и бронетехники. Отработка парадного «автошага» – трижды в неделю. Генеральные репетиции парада пройдут на одном из проспектов Минска. Чтобы военная техника не мешала движению, прогоны организуют ночью.
Свои расчеты на параде представят Министерство обороны, МВД, Пограничный и Следственный комитеты, МЧС, а также кадетские училища и специализированные лицеи – более шести тысяч человек. 3 июля строем пройдет и продукция заводов страны – карьерные самосвалы, сельскохозяйственная и коммунальная техника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои расчеты на параде представят Министерство обороны, МВД, Пограничный и Следственный комитеты, МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)