Репетиция парада в честь 80-летия освобождения Беларуси прошла в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На аэродроме Липки, на окраине Минска, прошла репетиция торжественных мероприятий к 80-летию освобождения страны, передает «МИР 24».

На плацу – новинки военпрома, а также лучшие образцы артиллерийской, пехотной и бронетехники. Отработка парадного «автошага» – трижды в неделю. Генеральные репетиции парада пройдут на одном из проспектов Минска. Чтобы военная техника не мешала движению, прогоны организуют ночью.

«Надо выдерживать дистанцию между машинами, скорость, линию. В ходе боевой подготовки мы на эти нюансы не обращаем внимания, так как при выполнении определенных боевых задач, машины на таких коротких дистанциях не используются», – отметил заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси Игорь Козлов.

Свои расчеты на параде представят Министерство обороны, МВД, Пограничный и Следственный комитеты, МЧС, а также кадетские училища и специализированные лицеи – более шести тысяч человек. 3 июля строем пройдет и продукция заводов страны – карьерные самосвалы, сельскохозяйственная и коммунальная техника.