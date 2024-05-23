ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Репетиция парада в честь 80-летия освобождения Беларуси прошла в Минске

23.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Репетиция парада в честь 80-летия освобождения Беларуси прошла в Минске
 Фото: ТАСС

На аэродроме Липки, на окраине Минска, прошла репетиция торжественных мероприятий к 80-летию освобождения страны, передает «МИР 24».

На плацу – новинки военпрома, а также лучшие образцы артиллерийской, пехотной и бронетехники. Отработка парадного «автошага» – трижды в неделю. Генеральные репетиции парада пройдут на одном из проспектов Минска. Чтобы военная техника не мешала движению, прогоны организуют ночью.

«Надо выдерживать дистанцию между машинами, скорость, линию. В ходе боевой подготовки мы на эти нюансы не обращаем внимания, так как при выполнении определенных боевых задач, машины на таких коротких дистанциях не используются», – отметил заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси Игорь Козлов.

Свои расчеты на параде представят Министерство обороны, МВД, Пограничный и Следственный комитеты, МЧС, а также кадетские училища и специализированные лицеи – более шести тысяч человек. 3 июля строем пройдет и продукция заводов страны – карьерные самосвалы, сельскохозяйственная и коммунальная техника.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои расчеты на параде представят Министерство обороны, МВД, Пограничный и Следственный комитеты, МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Казахстане выпал снег, в Беларусь пришла жара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2024
Mir24.TV Belarus
23.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика