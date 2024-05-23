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Погода в СНГ: в Казахстане выпал снег, в Беларусь пришла жара
23.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
В Казахстане – полный пасмурный набор: дожди, гроза и резкий ветер. На севере республики местами идет снег. На западе страны обилие осадков ухудшило паводковую ситуацию. В Атырауской области – вторая волна половодья. Этой ночью жителей поселка Жалгансай разбудил сигнал тревоги – прорвало местную дамбу. Под звуки сирен людей экстренно эвакуировали в ближайшую школу. К утру спасателям и волонтерам удалось укрепить насыпь.
В Беларуси тепла больше положенного – плюс 28 в стране. Можно загорать. В некоторых областях жару разбавят дожди и грозы. В регионе началась сезонная миграция копытных животных. Быть внимательными и осторожными специалисты советуют не только водителям и грибникам. Все чаще лосей замечают на улицах Минска. Они прогуливаются вдоль тротуаров и около автозаправочных станций. Это провоцирует опасность для человека и самих животных. Копытные в этот период становятся беззащитными.
Армения
В Ереване дожди взяли короткую паузу. Плюс 25 в городе. Однако уже завтра ненастье вернется, но будет стабильно тепло. Летний настрой и у обитателей Ереванского зоопарка. У верблюда по кличке «Севук» – «Черныш» заканчивается сезонная линька. Избавится от зимней шерсти ему помогают сотрудники зверинца.
Кыргызстан
В Бишкеке комфортные плюс 22, пасмурно. Синоптики предупредили о грозе и дождях. Осадки идут почти по всей республике. А там, куда ненастье еще не добралось, открыли сезон походов. Наиболее популярны маршруты к высокогорным озерам. В сезон цветения трав эти места особенно живописны.
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На западе Казахстана обилие осадков ухудшило паводковую ситуацию. В Беларуси началась сезонная миграция копытных животных.
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