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Погода в СНГ: в Казахстане выпал снег, в Беларусь пришла жара

23.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва купается в тепле – плюс 22 в российской столице. Дождей не будет до конца недели. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – полный пасмурный набор: дожди, гроза и резкий ветер. На севере республики местами идет снег. На западе страны обилие осадков ухудшило паводковую ситуацию. В Атырауской области – вторая волна половодья. Этой ночью жителей поселка Жалгансай разбудил сигнал тревоги – прорвало местную дамбу. Под звуки сирен людей экстренно эвакуировали в ближайшую школу. К утру спасателям и волонтерам удалось укрепить насыпь.

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Беларусь

В Беларуси тепла больше положенного – плюс 28 в стране. Можно загорать. В некоторых областях жару разбавят дожди и грозы. В регионе началась сезонная миграция копытных животных. Быть внимательными и осторожными специалисты советуют не только водителям и грибникам. Все чаще лосей замечают на улицах Минска. Они прогуливаются вдоль тротуаров и около автозаправочных станций. Это провоцирует опасность для человека и самих животных. Копытные в этот период становятся беззащитными.

Армения

В Ереване дожди взяли короткую паузу. Плюс 25 в городе. Однако уже завтра ненастье вернется, но будет стабильно тепло. Летний настрой и у обитателей Ереванского зоопарка. У верблюда по кличке «Севук» – «Черныш» заканчивается сезонная линька. Избавится от зимней шерсти ему помогают сотрудники зверинца.

Кыргызстан

В Бишкеке комфортные плюс 22, пасмурно. Синоптики предупредили о грозе и дождях. Осадки идут почти по всей республике. А там, куда ненастье еще не добралось, открыли сезон походов. Наиболее популярны маршруты к высокогорным озерам. В сезон цветения трав эти места особенно живописны.



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Теги: Минск
 
 
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На западе Казахстана обилие осадков ухудшило паводковую ситуацию. В Беларуси началась сезонная миграция копытных животных.
 
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